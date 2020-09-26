Саміт Україна-ЄС перенесли з 1 на 6 жовтня. Українська сторона очікує, що одним з основних питань саміту буде оновлення Угоди про асоціацію.

Про це у Twitter повідомив глава Європейської ради Шарль Мішель.

“У розмові з президентом Володимиром Зеленським ми домовилися про зустріч, разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, у Брюсселі 6 жовтня для 22-го саміту ЄС-Україна. Очікую нашої дискусії щодо цього важливого партнерства невдовзі після спеціального засідання Європейської Ради 1-2 жовтня”, – повідомив він.

“У розмові із Шарлем Мішелем ми домовилися зустрітися у Брюсселі 6 жовтня для 22-го саміту ЄС-Україна. Очікую зустрічі з Вами та Урсулою фон дер Ляєн для обговорення важливого партерства України та ЄС”, – повідомив Володимир Зеленський.

Попередній саміт Україна – ЄС відбувся у липні минулого року. За його підсумками були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.

ДОВІДКА. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулося в два етапи. 21 березня 2014 року під час позачергового саміту Україна – ЄС була підписана політична частина Угоди. 27 червня 2014 року в ході засідання Ради ЄС п’ятим президентом України Петром Порошенком і керівництвом Європейського Союзу була підписана економічна частина Угоди.

1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності в повному обсязі. Документ передбачає створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.