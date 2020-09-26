Про це у Twitter повідомив глава Європейської ради Шарль Мішель.
“У розмові з президентом Володимиром Зеленським ми домовилися про зустріч, разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, у Брюсселі 6 жовтня для 22-го саміту ЄС-Україна. Очікую нашої дискусії щодо цього важливого партнерства невдовзі після спеціального засідання Європейської Ради 1-2 жовтня”, – повідомив він.
“У розмові із Шарлем Мішелем ми домовилися зустрітися у Брюсселі 6 жовтня для 22-го саміту ЄС-Україна. Очікую зустрічі з Вами та Урсулою фон дер Ляєн для обговорення важливого партерства України та ЄС”, – повідомив Володимир Зеленський.
Попередній саміт Україна – ЄС відбувся у липні минулого року. За його підсумками були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.
ДОВІДКА. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулося в два етапи. 21 березня 2014 року під час позачергового саміту Україна – ЄС була підписана політична частина Угоди. 27 червня 2014 року в ході засідання Ради ЄС п’ятим президентом України Петром Порошенком і керівництвом Європейського Союзу була підписана економічна частина Угоди.
1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності в повному обсязі. Документ передбачає створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
- У листопаді минулого року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою вніс зміни до Плану заходів щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
- Кабінет Міністрів України відкрив для громадськості доступ до онлайн-системи “Пульс Угоди”, яка здійснює моніторинг реалізації Плану заходів щодо виконання Угоди про асоціацію з ЄС.
- У листопаді минулого року під час засідання Комітету асоціації Україна-Європейський союз сторони провели “вступну” розмову щодо вдосконалення тексту угоди про Асоціацію.