Європейський союз відмовився від закупівлі 100 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson проти коронавірусу.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, посилаючись на інформацію трьох європейських чиновників, безпосередньо знайомих з контрактами з виробниками вакцин.

Це рішення показує падіння довіри до однодозової вакцини, яка спочатку рекламувалася як вирішальна для успішної кампанії вакцинації в Європі, але в значній мірі перетворилася в запасний варіант після проблем з безпекою і поставками.

В кінці березня ЄС не став підтверджувати замовлення на 100 млн додаткових доз. Згідно з контрактом, Союз замовив 200 мільйонів доз вакцини і мав можливість купити ще 200 мільйонів двома окремими траншами.

Крайній термін для другого варіанту на решту 100 мільйонів доз закінчується в кінці червня, але ще не прийнято рішення про те, чи будуть його використовувати.

В рамках початкового замовлення J & J зобов’язалася доставити в ЄС 55 мільйонів доз до кінця червня, але поки відвантажила лише близько 12 мільйонів. Уряди ЄС “висловили стурбованість з приводу поточних відстрочок”.