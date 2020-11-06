Про це поінформували в пресслужбі Європейської ради.
Санкції введені в зв’язку з “жорстокими репресіями і залякуванням мирних демонстрантів”, які спостерігаються в Білорусі після президентських виборів.
“Європейська рада сьогодні додала 15 представників білоруської влади, в тому числі Олександра Лукашенка, а також його сина і радника з національної безпеки Віктора Лукашенка, в список осіб, проти яких введені санкції у зв’язку з жорстокими репресіями і залякуванням мирних демонстрантів, членів опозиції і журналістів після президентських виборів”, – зазначається в повідомленні.
Крім Лукашенка, санкції введені проти:
• його сина і радника з національної безпеки Віктора Лукашенка;
• голови президентської адміністрації Ігоря Сергієнка;
• керівника КДБ Івана Тертеля;
• начальника Головного управління охорони правопорядку і профілактики МВС Романа Мельника;
• голови Слідчого комітету Івана Носкевича;
• голови Державного комітету судової експертизи Олексія Волкова;
• заступників голови Слідчого комітету Сергія Аземші та Андрія Смаля;
• керівника оперативно-аналітичного центру Андрія Павлюченка;
• заступника міністра інформації Ігоря Бузовського;
• прес-секретаря президента Білорусі Наталії Ейсмонт;
• командира підрозділу “Альфа” Сергія Зубкова;
• колишнього держсекретаря Ради безпеки Андрія Равкова;
• голови Конституційного суду Петра Міклашевича.
Обмежувальні заходи включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування фінансових активів. Крім того, громадянам і компаніям з ЄС заборонено надавати кошти особам, включеним до списку санкцій.
Таким чином, список персональних санкцій ЄС проти Білорусі розширився до 59 осіб.