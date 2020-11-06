Європейський Союз у п'ятницю, 6 листопада, офіційно ввів персональні санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, його сина і ще 13 білоруських посадових осіб.

Про це поінформували в пресслужбі Європейської ради.

Санкції введені в зв’язку з “жорстокими репресіями і залякуванням мирних демонстрантів”, які спостерігаються в Білорусі після президентських виборів.

“Європейська рада сьогодні додала 15 представників білоруської влади, в тому числі Олександра Лукашенка, а також його сина і радника з національної безпеки Віктора Лукашенка, в список осіб, проти яких введені санкції у зв’язку з жорстокими репресіями і залякуванням мирних демонстрантів, членів опозиції і журналістів після президентських виборів”, – зазначається в повідомленні.

Крім Лукашенка, санкції введені проти:

• його сина і радника з національної безпеки Віктора Лукашенка;

• голови президентської адміністрації Ігоря Сергієнка;

• керівника КДБ Івана Тертеля;

• начальника Головного управління охорони правопорядку і профілактики МВС Романа Мельника;

• голови Слідчого комітету Івана Носкевича;

• голови Державного комітету судової експертизи Олексія Волкова;

• заступників голови Слідчого комітету Сергія Аземші та Андрія Смаля;

• керівника оперативно-аналітичного центру Андрія Павлюченка;

• заступника міністра інформації Ігоря Бузовського;

• прес-секретаря президента Білорусі Наталії Ейсмонт;

• командира підрозділу “Альфа” Сергія Зубкова;

• колишнього держсекретаря Ради безпеки Андрія Равкова;

• голови Конституційного суду Петра Міклашевича.

Обмежувальні заходи включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування фінансових активів. Крім того, громадянам і компаніям з ЄС заборонено надавати кошти особам, включеним до списку санкцій.

Таким чином, список персональних санкцій ЄС проти Білорусі розширився до 59 осіб.