Про це заявив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Боррель нагадав, що Стамбульська конвенція – це перший міжнародний документ по боротьбі з насильством щодо жінок та домашнім насильством, що має обов’язкову юридичну силу і спрямований на забезпечення правового захисту жінок і дівчат у всьому світі.

“Настав час проявити лідерство та активізувати глобальні зусилля по боротьбі з насильством щодо жінок та дівчат, а не відступати. Ось чому ми не можемо не висловити глибокого жалю і нерозуміння з приводу рішення турецького уряду вийти з цієї конвенції, яка навіть має ім’я Стамбула. Це рішення може поставити під загрозу захист прав жінок і дівчат у Туреччині та відправляє небезпечне повідомлення всьому світу “, – зазначив він.

Боррель від імені ЄС закликав Туреччину скасувати своє рішення і знову приєднатися до Європейського Союзу в захисті прав людини, миру, безпеки та рівності.

Стамбульська конвенція (оф. Назва “Конвенція Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством”) – це міжнародна угода Ради Європи, перше у своєму роді, спрямоване проти насильства щодо жінок і домашнього насильства.

Документ був відкритий для підписання в травні 2012 року і на даний час підписано 46 країнами та Європейським союзом.