Європейський союз виступив проти перенесення виборів в Гонконзі на 2021 рік.

Таку заяву зробив представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

В ЄС вважають, що таке рішення вплине на відновлення демократичного мандата Гонконгу.

Він повідомив, що Євросоюз стежить за політичною ситуацією в Гонконзі і наполягає на необхідності проведення виборів у цьому році.

“Пропонована відстрочка на один рік виборів до Законодавчої ради шляхом звернення до надзвичайних повноважень затримає відновлення його демократичного мандата і поставить під сумнів здійснення демократичних прав і свобод, гарантованих Основним законом Гонконгу”, – йдеться в заяві.

Крім того, Боррель зазначив, що дискваліфікації деяких кандидатів послаблює міжнародну репутацію Гонконгу.

“Недавня дискваліфікація кандидатів, які виступають за демократію, включаючи діючих законодавців, раніше демократично обраних народом Гонконгу, також послаблює міжнародну репутацію Гонконгу як вільного і відкритого суспільства”, – заявив Боррель.