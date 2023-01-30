Петро Порошенко з депутатами фракції "Європейська солідарність" зареєстрував законопроєкт щодо скорочення витрат для підприємців, які змушені купувати генератори, пальне до них та інше електрообладнання.

Про це інформує народна депутатка з фракції “ЄС” Ніна Южаніна.

За її словами, сьогодні, 30 січня, зареєстровано проєкт, яким пропонується тимчасово встановити особливості врахування витрат на придбання та ремонт інверторів, акумуляторів, електрогенераторних установок та пального до них, понесених у 2022 та 2023 роках.

Зазначено, що законопроєкт, зокрема, пропонує:

для юридичних осіб – платників податку на прибуток витрати на придбання та ремонт інверторів, акумуляторів, електрогенераторних установок не підлягають амортизації та відносяться до витрат звітного періоду, тобто миттєва амортизація (зменшення податку на прибуток на 18% від їх вартості);

для фізичних осіб – підприємців, що обрали загальну систему оподаткування, витрати на їх придбання не підлягають амортизації та відносяться до витрат звітного періоду, тобто миттєва амортизація (зменшення ПДФО на 18% від їх вартості);

для юридичних та фізичних осіб – платників єдиного податку витрати на їх придбання та ремонт, а також витрати на придбання 1000 літрів пального до них зменшують оподаткований дохід (зменшення єдиного податку на 5% від розміру витрат);

для громадян – витрати на їх придбання та ремонт, а також витрати на придбання 1000 літрів пального до них включаються до податкової знижки (повернення з бюджету ПДФО – 18% від розміру витрат).

Також вона додала, що всі розуміють, що виробничим підприємствам потужні генератори обходяться у величезні суми, саме тому вирішено зареєструвати цей законопроєкт.