Якби вибори до ВР відбулися найближчої неділі, за партію "Європейська солідарність" проголосували б 12,25 % респондентів. " Слуга Народу" - на другому місці, за неї готові проголосувати 12, 1% опитаних.

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження проведеного центром SOCIS 11-16 грудня 2021 року.

Згідно з результатами дослідження, рейтинг партій в Україні очолює “Європейська солідарність”, за яку проголосували б 12,25% респондентів із тих, хто має намір піти на вибори і визначився з перевагами. За “Слугу Народу” віддали б голоси 12,1% тих, що визначилися, за “Батьківщину” – 8,25%, за “ОПСЖ” – 7,8%, за партію “Розумна політика” – 5,5%.

Як відомо, лідерство партії «Європейська Солідарність» у двох опитуваннях в листопаді та у грудні фіксував Київський міжнародний інститут соціології. За даними опитування, яке було проведене 3-11 грудня, за «ЄС» готові проголосувати 13,7% від усіх опитаних. За партію «Слуга народу» готові віддати голоси 12,8% від усіх.

За свідченнями даних Київського міжнародного інституту соціології, популярність партії Порошенка зросла за рік на 1,8 %, натомість партія Зеленського втратила 0,7%.

Соціологічне дослідження проводили центр SOCIS та КМІС на всій території України, крім окупованих територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей методом телефонного інтерв’ю CATI з використанням планшетів. Було опитано 2000 респондентів. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку від 18 років. Статистична похибка вибірки становить +/- 2,4%. Середня тривалість інтерв’ю склала 12 хвилин.