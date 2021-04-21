Партія "Європейська Солідарність" майже наздогнала пропрезидентську політсилу "Слуга народу" в партійному рейтингу.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження “Електоральні настрої українців – квітень 2021”, проведеного Центром SOCIS.

Рівень підтримки обох політичних сил наразі перевищує 20% (серед респондентів, які визначилися із вибором та планують проголосувати).

Так, партію “Слуга народу” готові підтримати 22,7% опитаних (серед тих, хто визначився), а “Європейську Солідарність” – 20,4%.

На третьому місці зі значним відривом знаходиться “Опозиційна платформа – За життя”, за яку готові проголосувати 12% респондентів.

Далі йде ВО “Батьківщина” з підтримкою у 10,8%.

Наразі могла б подолати п’ятивідсотковий бар’єр також партія “Сила і Честь”, за яку мають намір проголосувати 6,4% опитаних.

Інші партії не долають 5%-й бар’єр. Так, за “Українську стратегію Гройсмана” проголосували б 4,8% респондентів, ВО “Свобода” – 3,8%, “Голос” – 3,3%, Радикальну партія Олега Ляшка – 3,1%, за партію “За майбутнє” – 1,1%, “Опозиційний блок” – 0,9%.

Як відомо, на парламентських виборах у 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Опитування проводилося 8 – 12 квітня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольних українській владі територіях Донецької і Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.