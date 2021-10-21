Про це йдеться у соцопитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то найвищу підтримку отримала б партія “Європейська солідарність” (13,9% серед усіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором).

Далі розташувалися: “Слуга народу” (відповідно, 13,7% і 15.5%), “Батьківщина” (12% і 13,6%) та “ОПЗЖ” (11,5% і 13%).

Також у рейтинг потрапили “Сила і честь” (7,6% і 8,6%), “Наші” (5% і 5,7%), РПЛ (4,9% і 5,6%), “Українська стратегія Гройсмана” (4,9% і 5,6%). Партія “Свобода” має 3,9% і 4,4%. У інших партій – нижча підтримка.

Крім того, серед чотирьох парламентських партій найбільше респондентів головною опозицією до влади називали “ЄС” (27,2%) і “ОПЗЖ” (24,3%). Ще 17,5% назвали “Батьківщину”, а 4,4% – партію “Голос”.

Опитування було проведене упродовж 15-18 жовтня 2021 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.