Таке рішення ухвалив з’їзд партії, про що поінформували в прес-службі політсили.

Під час з’їзду лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко зазначив, що не випадково саме у День пам’яті Героїв Крут висунуто на довибори “справжню героїню війни проти російської агресії”.

“Маруся Звіробій, яка вела абсолютно звичайне життя, займалася бізнесом, але з перших днів війни вона – жінка, мати – прийняла рішення, що її місце на фронті. Бо нічого важливішого за долю України не існує…Якщо ви спитаєте у десантників, хто такі “Марусині ведмеді” – то це рота, яка прийняла рішення солідаризуватися з діями потужної патріотки, професіонала, людини, яка беззастережно любить Україну – Марусі Звіробій”, – наголосив Порошенко.

Він закликав інші політичні сили підтримати кандидатуру Звіробій, щоб протистояти проросійським силам та олігархічному тиску по всій Україні.

“Дати відсіч не лише на фронті росіянам, а й всередині країни “п’ятій колоні”. Дати відсіч олігархам. Не дати їм фальсифікувати вибори. Не дати їм красти… Я хочу закликати всі демократичні сили України: Маруся Звіробій – це не тільки і не стільки про “Європейську Солідарність”, це про Україну, про державність, про державотворчість. І перемогти ми можемо, тільки коли об’єднаємося. Моє звернення до “Голосу” – підтримайте Марусю Звіробій. Моє звернення до “Батьківщини”, до “Свободи” – підтримайте Марусю Звіробій. Не треба підтримувати Порошенка – підтримайте Марусю. Ми маємо перемогти. Це має бути тестом на здатність протистояти Зе-19″, – заявив Порошенко.

Довибори у Верховну Раду на 87 окрузі призначили на неділю, 28 березня 2021 року. Необхідність у їх проведенні виникла після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

Висунення Марусі Звіробій прокоментував на своїй сторінці в Facebook нардеп від “ЕС” Володимир В’ятрович.

“З’їзд “Європейської Солідарності” висунув Марусю Звіробій кандидатом у народні депутати по 87 виборчому окрузі на Франківщині. Символічно, що це відбувається нині 29 січні в День пам’яті героїв Крут. Ми шануємо захисників минулого і горді тим, що маємо захисників поруч. Маруся – одна з них, вона іде в Парламент, щоб далі захищати Україну. Петро Порошенко закликав патріотичні демократичні сили об‘єднатися в підтримці цієї кандидатки у спільній боротьбі проти корупції та російського впливу. “Європейська Солідарність – Івано-Франківськ”, яку я маю честь очолювати, зробить все для перемоги Марусі Звіробій і посилення парламентської команди “ЄС”, – зазначив В’ятрович.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року було оприлюднено відео різкої розмови президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому, що на Луганщині. В той же день в Facebook блогера-волонтера Марусі Звіробій було опубліковано відео, на якому вона і нардеп Софія Федина розкритикували Зеленського за таку поведінку з ветеранами та бійцями.

“Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було б найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.

Згодом вдома у Марусі Звіробій провели обшуки співробітники Державного бюро розслідувань (в межах справи стосовно “погрози вбивством щодо президента України”). Звіробій розповідала журналістам, що під час обшуків працівники ДБР вилучили у неї зареєстровану зброю, пластиковий пістолет дитини та флешку з Гімном України.

У лютому 2020 року слідчі ДБР повідомили Звіробій про підозру “у погрозі вбивством президенту України, вчиненій у зв’язку із його державною діяльністю (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 ККУ)”.

Підозру з аналогічним формулюванням вручили і нардепу від “Європейської Солідарності” Софії Федині.