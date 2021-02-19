Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, то на них би перемогла партія "Європейська Солідарність".

Про це свідчать результати спільного загальнонаціонального дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) і центром соціологічних досліджень SOCIS з 11 по 16 лютого 2021 року.

Так, якби парламентські вибори відбувалися найближчої неділі, за “Євросолідарність” готові проголосувати 19,2% серед тих, хто визначився і піде на вибори.

На другому місці знаходиться “Опозиційна платформа – За життя” з 17,8% підтримки, а на третьому – пропрезидентська партія “Слуга народу”, за яку готові проголосувати 17,6% опитаних.

За ВО “Батьківщина” готові віддати голоси 11,4% опитаних, за партію “Сила і Честь” – 8,5%, за партію “Українська стратегія Гройсмана” – 5,3%, Радикальну партію Олега Ляшка – 4,8%, ВО “Свобода” – 3,4%, за партію “Голос” – 2,8%, за партію “За мабутнє” – 2,7%.

Як відомо, на парламентських виборах в 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Варто зазначити, що це вже не перше соціологічне дослідження КМІС, в якому фіксується вихід на перше місце в партійному рейтингу “Європейської Солідарності”. Цю тенденцію зафіксувало дослідження КМІС, проведене 5-7 лютого 2021 року.

Дослідження проводилось по всій території України, окрім окупованих територій АР Крим та Донбасу. Метод збору первинної соціологічної інформації — телефонне інтерв’ю CATI (computer-assisted telephone interviews). Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші за 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Загалом було опитано 3000 респондентів. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) складає +/– 1,8%.