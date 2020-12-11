#Букви розповідають про ключові заяви, які пролунали під час з’їзду.

Підсумки виборів

На з’їзді зазначалося, що “відбулося суттєве оновлення” партії.

“Майже 50% відсотків наших депутатів, які пройшли до місцевих рад, – обрані вперше. Окремо хотів би наголосити на першому електоральному успіху нашої молодіжки. 45% кандидатів, які були висунуті нашою молодіжкою, стали депутатами. 29 дівчат та юнаків, запропонованих “Солідарною молоддю”, середній вік яких 24 роки, обрано у 23 місцеві ради… Наші вперше обрані депутати – ц … волонтери, добровольці, ветерани, громадські активісти, вчителі та медики, представники культури, малого бізнесу”, – зазначив під час виступу на з’їзді лідер “ЄС” Петро Порошенко.

Він наголосив, що “ЄС” на місцевих виборах 25 жовтня “підтвердила свій статус найпотужнішої української опозиційної сили”.

Порошенко також заявив, що “Євросолідарність” – “єдина проєвропейська політична сила, яка повсюдно подолала п’ятивідсотковий бар’єр”.

Коментуючи результати виборів для пропрезидентської партії “Слуга народу”, Порошенко зазначив, що, крім програшу в Кривому Розі, “слуги” “не отримали посади мера ні в одному обласному центрі”.

“Згідно з доповіддю Комітету виборців, “слуги” показали найгірший результат як для провладної партії за всю історію місцевих виборів, починаючи з 2010 року”, – заявив політик.

При цьому він наголосив, що радіти не варто, оскільки такий результат “ще більше послаблює і без того катастрофічно хитку управлінську вертикаль, побудовану “слугами”.

За словами Порошенка, в цій ситуації “особлива відповідальність лягає на опозицію”.

“Тепер перед нашими місцевими командами стоїть ключове завдання – жорстко протидіяти активності п’ятої колони в кожній з областей, спробам дестабілізувати ситуацію, пропагувати ідеї федералізму та капітуляції перед Росією. Коли влада немічна, на опозицію лягає значна частина відповідальності за єдність країни, її територіальну цілісність” , – заявив п’ятий президент.

Кадрові поповнення

Під час з’їзду політсила поповнилася новими членами.

Так, до лав партії “Європейська Солідарність” вступили:

• народний депутат від “ЄС”, колишній політв’язень Кремля Ахтем Чийгоз;

• нардеп від “ЄС” Вікторія Сюмар;

• нардеп від “ЄС”, учасник військових дій на Донбасі Михайло Бондар;

• колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян;

• журналіст, нардеп від “ЄС” Микола Княжицький;

• колишня співробітниця Адміністрації президента Наталія Анненкова.

Окремо було оголошено, що український волонтер, контрактниця ЗСУ Маруся Звіробій (Олена Самбул) стане кандидатом від партії “Європейська Солідарність” на довиборах народного депутата в 87-му окрузі (Івано-Франківська область).

Про спецзасідання Парламенту і питання обороноздатності

Під час з’їзду Петро Порошенко закликав Верховну Раду України провести спеціальне закрите засідання з питань обороноздатності країни.

Він зазначив, що вперше з часів Януковича в проєкті бюджету на 2021 рік влада не збільшує фінансування Збройних сил України.

“Влада хвалиться тим, що, мовляв, не зменшує оборонний бюджет. Але цього абсолютно недостатньо для захисту країни. Тим більше, що державне оборонне замовлення виконане лише на половину. А за окремими програмами державного оборонного замовлення воно було профінансоване від 15 до 40%, залишивши армію без зброї, не провівши тендери на елементарне – речове забезпечення, берці, шоломи, бронежилети, систему харчування і на багато інших речей, які ми налагодили з 2014-2015 року разом з волонтерами і добровольцями, нашим десантом у Міністерстві оборони”, – заявив Порошенко.

Крім того, він закликав збільшити грошове забезпечення військовослужбовців.

“Дійсно настав час провести закрите засідання Верховної Ради за участі Зеленського, щоби зупинити підрив боєздатності держави”, – наголосив політик.

Окремо Порошенко торкнувся питання отримання Плану дій щодо членства України в НАТО. Він зазначив, що “ЄС” вимагає від влади повернути до порядку денного це питання, оскільки вступ нашої країни до Альянсу гарантує її незалежність і безпеку для людей.