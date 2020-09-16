Про це повідомляє кореспондент #Букв з посиланням на заяву Володимира Прокопіва.

“У нас зараз запитують, а кого ви будете підтримувати на посаду київського міського голови? У 2015 році ми з вами делегували на посаду київського міського голови діючого мера Віталія Кличка. Саме в той час Петро Порошенко почав курс на децентралізацію. Завдяки цьому істотно збільшено бюджет столиці, це відкрило нам можливість для реалізації великої кількості проєктів. Без децентраліцізаціі це було б неможливо.. Підтримаємо нинішнього міського голову, який реалізував політичний курс п’ятого президента… Тільки наша політична команда здатна забезпечити європейський вибір киян…” – сказав Прокопів, другий номер у списку партії на вибори до Київради.

З'їзд партії Європейська Солідарність З'їзд партії Європейська Солідарність З'їзд партії Європейська Солідарність З'їзд партії Європейська Солідарність З'їзд партії Європейська Солідарність З'їзд партії Європейська Солідарність З'їзд партії Європейська Солідарність З'їзд партії Європейська Солідарність

Фото: Олександр Кужельний, #Букви