Про це повідомляє кореспондент #Букв з посиланням на заяву Володимира Прокопіва.

“У нас зараз запитують, а кого ви будете підтримувати на посаду київського міського голови? У 2015 році ми з вами делегували на посаду київського міського голови діючого мера Віталія Кличка. Саме в той час Петро Порошенко почав курс на децентралізацію. Завдяки цьому істотно збільшено бюджет столиці, це відкрило нам можливість для реалізації великої кількості проєктів. Без децентраліцізаціі це було б неможливо.. Підтримаємо нинішнього міського голову, який реалізував політичний курс п’ятого президента… Тільки наша політична команда здатна забезпечити європейський вибір киян…” – сказав Прокопів, другий номер у списку партії на вибори до Київради.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви