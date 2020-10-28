Про це повідомив під час спільного брифінгу в Центральному штабі “ЄС” п’ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко.

Він зазначив, що “Євросолідарність” – єдина загальнонаціональна партія проєвропейського спрямування, яка отримала підтримку виборців по всій Україні на місцевих виборах. Порошенко закликав всі демократичні проєвропейські партії консолідувати зусилля для підтримки кандидатів від патріотичних сил.

“Напередодні другого туру місцевих виборів, де кандидати від проєвропейських, євроатлантичних сил пройшли до другого туру, ми хочемо без будь-яких умов зробити перший, але дуже важливий крок. В цих умовах ми – наша партія і я як її голова – прийняли рішення про підтримку кандидата на міського голову міста Черкаси від партії “Голос” Віктора Євпака. Точніше одна умова була – що Віктор має перемогти”, – наголосив Порошенко.

“Наша партійна організація буде робити все можливе для того, щоб закликати тих, хто нас підтримав, закликати всі проєвропейські євроатлантичні українські політичні сили обов`язково підтримати Віктора. Віктор є українським патріотом, професіоналом і державником”, – додав він.

Євпак, у свою чергу, подякував на брифінгу “ЄС” і Петру Порошенку за підтримку, а також закликав “всі проєвропейські демократичні сили об’єднатися у другому турі задля перемоги”.

Віктор Євпак – підприємець, громадський діяч, проживає в Черкасах. Він – лідер стартапів MapaMagic, Kidslox і FoodHacker.

Згідно з опитуванням каналу “Україна 24” разом зі “Студія Савіка Шустера”, жоден із кандидатів у мери Черкас не отримали більше 50% голосів виборців у першому турі місцевих виборів. Лідирують Анатолій Бондаренко (“За майбутнє”, 32,66% голосів) і Віктор Євпак (“Голос”, 19,84%).