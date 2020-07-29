Відповідну заяву оприлюднено на офіційному сайті “ЄС”.

“Своєю вчорашньою заявою проросійська партія “Опозиційна платформа – За життя” вкотре викрила себе і довела, що й хвороблива маячня Жванії, і “плівки” Деркача, і “викриття” Онищенка – це частини цілеспрямованої інформаційної кампанії Москви та її п’ятої колони в Україні. Нічого нового. Це ті ж заяложені російські тези про “державний переворот на Майдані” та “зовнішнє управління” Україною. І вістря цієї атаки спрямоване на Петра Порошенка та “Європейську Солідарність” як єдину силу, яка здатна протистояти російському реваншу. ОПЗЖ, жванії, деркачі, онищенки та інші – всі вони мають спільного кремлівського господаря, який намагається підірвати незалежність України як ззовні, так і зсередини”, – зазначається в заяві “ЄС”.

У політсилі впевнені, що важлива частина цього плану – дискредитація Революції Гідності та її досягнень, “головним з яких є європейський вибір переважної більшості українців”.

“Усі ці фейки активно поширюються інформаційним пулом Медведчука – “112 Україна”, “NewsOne” та ZIK, дедалі частіше і все активніше до них приєднується “1+1″, що зайвий раз доводить присутність Медведчука серед власників цього медіа і засвідчує політичне партнерство Медведчука та Коломойського”, – йдеться в заяві.

У зв’язку з цим в “Євросолідарності” закликають всі патріотичні політичні сили “до спільних скоординованих зусиль із протидії п’ятій колоні Кремля та її реваншистським планам, спільного захисту незалежності, свободи, європейського та євроатлантичного вибору України”.

Варто відзначити, що напередодні на офіційному сайті ОПЗЖ з’явилася заява, в якій стверджується, що Давид Жванія “оприлюднив низку відеозізнань, які, по суті, можна розцінювати як явку з повинною”. Заява також містить твердження про “держпереворот” в Україні, який нібито здійснили “Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Андрій Парубій, Павло Клімкін та інші опозиційні політики часів Євромайдану”.