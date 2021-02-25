Фракція "Європейської Cолідарності" у Київраді наполягає на неприпустимості руйнування мережі медичних закладів столиці та "доведення їх до занедбаного стану, аби згодом в непрозорий спосіб передати територію забудовникам".

Про це під час засідання постійної комісії Київради з питань власності заявила лідерка “Європейської Солідарності” у Києві, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

“Я звертаюся до колег з комісії з питань власності зняти обидва скандальні питання (про передачу територій двох медзакладів під забудову) з розгляду, створити спільну робочу групу, до складу якої мають увійти представники двох комісій, детально вивчити ці питання і лише після цього приймати рішення”, – сказала вона.

Порошенко наголосила, що питання, які мають відношення до охорони здоров’я, мають бути попередньо заслухані на профільній комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики. Як відомо, Київрада 23 лютого ухвалила рішення про реорганізацію протитуберкульозних і фтизіатричних медичних закладів.

Згідно рішенням, у столиці буде створено єдиний протитуберкульозний заклад шляхом приєднання протитуберкульозних лікарень і диспансерів до КНП “Фтизіатрія”.

Вона нагадала, що відповідно до положення частини третьої статті 49 Конституції України, існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена, а медична допомога має надаватися безоплатно.

Тим не менш, за словами Порошенко, на засідання комісії з питань власності вже 25 лютого було винесені проекти рішень про передачу територій двох медичних установ під забудову.

Йдеться про територію за адресою провулок Чеслава Бєлінського, 6, де знаходиться приміщення Київського протитуберкульозного диспансеру №3, яке місто намагається передати під забудову житлового комплексу. А будівлі Київської міської клінічної лікарні №14, яка була приєднана до Київської міської клінічної лікарні №18, – знести і побудувати там приватний медичний центр.

“Коли ми приймали рішення про реорганізацію, Департамент охорони здоров’я запевняв, що мережа не буде скорочена, заклади функціонують, а лікарі отримують заробітні плати. А вже сьогодні ми спостерігаємо, як будівлі медичних закладів передаються під знесення та забудову. Такі поспішні і невивірені підходи до урядування в Києві є неприпустимими, і “Європейська Солідарність” вимагатиме детального пояснення щодо даних управлінських рішень”, – наголосила вона.

Депутати Київради підтримали ініціативу Марини Порошенко про створення спільної робочої групи для вивчення та опрацювання питань щодо можливої забудови територій медичних закладів столиці, яка складатиметься з членів постійної комісії Київради з питань власності та постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

Також у групу увійдуть спеціалісти з профільних департаментів Київської міської державної адміністрації.