Про це повідомила сьогодні на брифінгу співголова фракції “Євросолідарності” Ірина Геращенко.

За її словами, під відповідною постановою про ініціювання такого засідання поки що вдалося зібрати лише 79 підписів. При цьому представники монобільшості – “Слуги народу” – не дали жодного підпису.

Для скликання позачергового засідання необхідно зібрати не менше 150 підписів.

“Ми запропонували, щоб парламент прокинувся з цього летаргічного сну, в якому він знаходиться, і негайно провів позачергову сесію, присвячену саме боротьбі з коронавірусом. На жаль, на сьогодні ми за це зібрали тільки 79 підписів. Тут ми бачимо всі підписи “ЄС”, “Голосу”, додали групи “За майбутнє” і “Довіра” не в повному складі, почала додавати голоси “Батьківщина”. Ми дякуємо кожному депутату, хто поставив свій підпис. Немає жодного депутата від “Слуг народу“, – наголосила Геращенко.

Нардеп уточнила, що “Євросолідарність” зареєструвала постанову разом із “Голосом”, в якій запропонувала “негайно проаналізувати і заслухати невиконання урядом усіх попередніх рішень парламенту”.

“Починаючи з того, що немає ніяких безплатних ліків для хворих на коронавірус. Кожен, хто зіштовхується з цією бідою і йде на самоізоляцію, лікується вдома, бере це на себе. Немає сьогодні ніяких доплат 300%. Лікарі звертаються до нас масово і в Києві, і в усіх регіонах України з проханням допомогти пройти оці бюрократичні перепони, щоб отримати страхування, якщо вони захворіли або їхні родини, якщо вони втратили годувальника”, – зазначила Геращенко.

Вона нагадала, що раніше Верховна Рада спрямувала 12 мільярдів гривень, аби допомогти 1,5 млн ФОП на фоні запровадження зимового локдауну.

“Але отримали ці доплати у 8000 гривень тільки 500 тисяч ФОПів. А де ділися інші гроші? Вони закатані в асфальт?”, – запитала нардеп.

Вона також звернула увагу на зрив кампанії з вакцинації в Україні. Так, за підрахунками авторитетної агенції Bloomberg, при нинішніх темпах Україні знадобиться 10 років для вакцинації, яка забезпечить колективний імунітет (щоб вакцинувати 75% населення).

“За свідченнями не опозиції, не “Європейської Солідарності”, а однієї з найбільш відомих інформаційних світових агенцій, знадобиться 10 років таким країнам, де ми опинилися завдяки Зеленському і його команді, – Бангладеш, Іран, Пакистан – для того, щоб вакцинувати все населення”, – наголосила Геращенко.

В “Євросолідарності” наполягають, що зрив вакцинації має стати темою спеціального термінового засідання Ради національної безпеки та оборони.

“Це потребує дуже важливої реакції та уваги РНБО, адже питання широкого вакцинування – це питання нацбезпеки. А ми бачимо, що не доходять руки до того, щоб дати відповідь на питання, за яке відповідає безпосередньо Зеленський”, – зауважила Геращенко.

“Питання боротьби з коронавірусом мають об’єднати сьогодні політичні еліти, а не тільки створювати відосики, як це робить Банкова. Ми хочемо ще раз закликати кожного депутата Верховної Ради – не слухайте ваших партійних вождів, послухайте українців, які сьогодні не можуть потрапити в лікарню і врятувати своїх близьких від коронавірусу. Негайно підписи – і збираємо позачергову сесію”, – підсумувала нардеп.

(На відео – з 5:30)

Варто зазначити, що в Україні за минулу добу, 31 березня, зафіксовано рекордну кількість летальних випадків від COVID-19.