Фракція "Європейської Солідарності" у Верховній Раді внесла проєкт постанови, яким пропонує повернути пільговий тариф на електроенергію, а також заборонити її імпорт із Росії та Білорусі.

Про це поінформували в пресслужбі політсили.

Як пояснив співголова фракції Артур Герасимов, проєкт постанови спрямований на підтримку малозабезпечених українців, захист національних інтересів, стабілізацію роботи енергетичної системи України й запобігання вчиненню корупційних дій на ринку електроенергії.

Герасимов наголосив, що “ЄС” розробила комплекс невідкладних заходів, які мають ухвалити компетентні органи держвлади з метою захисту інтересів держави та населення.

Йдеться, зокрема, про повернення пільгової норми, згідно з якою споживачі електроенергії платили в місяць за перші 100 кВт-год по 90 копійок, а за кожний наступний кВт-год – по 168 копійок. Наприкінці грудня 2020 року Кабінет Міністрів скасував пільговий тариф на перші 100 кВт-год для побутових споживачів (з 1 січня 2021 року).

“Кабінет Міністрів має невідкладно повернути пільговий тариф у 90 копійок за кіловат на перші 100 кіловат електроенергії, що діяв у період президентства Порошенка, для всього населення України, в тому числі в сільській місцевості”, – зазначив Герасимов.

В “ЄС” також наполягають на забороні імпорту електроенергії з Республіки Білорусь та з Російської Федерації. У політсилі вимагають, щоб Уряд до 1 лютого відзвітував перед Верховною Радою про заходи, вжиті з метою об’єднання електромереж Європейського Союзу та України.

У політсилі також вимагають “відновити належну роботу українських атомних станцій для забезпечення щонайменше 55% обсягу атомної електроенергії в енергетичному балансі”.

Крім того, “Євросолідарність” наполягає на забороні прямого імпорту природного газу до України з Росії.

“Необхідно запровадити заборону на прямий імпорт російського газу, до якого нас штовхають маріонетки Кремля спільно з представниками діючої влади. Україна з 2015 року злізла з “газової голки” “Газпрому” і здобула цілковиту енергетичну незалежність. Тепер є цілком обґрунтовані підозри, що нинішня енергетична криза – частина масштабного плану до відновлення прямих поставок блакитного палива з країни-агресора”, – заявив Герасимов.

Нардеп наголосив, що така ситуація з паливом сталася вперше за роки незалежності. При цьому представники влади істотно збільшили тарифи для вразливих верств населення і забрали у них субсидії.

Серед інших вимог політсили:

Державна аудиторська служба України та правоохоронні органи повинні провести аудит і перевірку діяльності ПАТ “Центренерго”, постачальників вугілля, державних шахт, а також ціноутворення.

Фонд держмайна до 1 лютого 2021 року повинен надати Верховній Раді розгорнутий звіт за минулий рік з поясненням причин збитковості та критеріїв відбору керівників.

“Енергетична криза і загроза енергетичній незалежності України – це не лише вирок некомпетентності влади Зеленського, а й іспит для Парламенту, який має довести здатність захищати національні інтереси держави та українців. Ситуація критична, тому вимагаємо від влади термінових дій із захисту людей”, – підсумував Герасимов.

Як відомо, тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики України Юрій Вітренко запропонував “розблокувати експорт газу з Росії”, який здійснюватимуть “незалежні компанії з РФ”. За словами очільника Міненерго, це такі компанії, як “Роснефть” (контрольний пакет акцій якої належить державній компанії “Роснефтегаз”), “Новатек” і неназвані “європейські компанії”.

На думку Вітренка, “це істотно знизить ціну на газ на оптовому ринку”.

Варто зазначити, що Україна вже понад 5 років не імпортує газ із Росії для власних потреб (з листопада 2015 року). Замість цього був запущений реверс і поставки блакитного палива з Європи.

Наразі через Україну здійснюється транзит російського газу до Європи (згідно з домовленістю між “Газпромом” і “Нафтогазом України”).