Київська міська організація політичної партії "Європейська Солідарність" вимагає від влади провести термінове тестування на коронавірус COVID-19 усіх учнів і вчителів у столиці.

Про це поінформували в пресслужбі “ЄС”.

“У зв’язку з різким зростанням кількості захворювань та ускладненням епідеміологічної ситуації в столиці, Київська міська організація політичної партії “Європейська Солідарність” вимагає від Київської міської адміністрації та Уряду забезпечити термінове тестування на коронавірус усіх учнів та вчителів міста Києва, а також викладачів дошкільних закладів”, – відзначається в заяві.

У політсилі нагадали, що вже в перші дні вересня деякі школи не почали навчання, а окремі класи відправлені на карантин.

“При збереженні такої тенденції за кілька місяців у столиці можуть бути закриті усі школи міста”, – наголошується в заяві.

Крім того, в “ЄС” закликають керівництво Києва терміново звернутися до Верховної Ради і до Уряду з вимогою ввести 100%-ву надбавку працівникам шкіл і дошкільних установ, “які зараз опинилися в найбільшій групі ризику”.

У політсилі вимагають від Кабінету Міністрів терміново вирішити питання страхування здоров’я і життя вчителів, а також негайно забезпечити школи засобами індивідуального захисту.

“У разі невиконання цих превентивних заходів вся відповідальність ляже виключно на міську владу, Кабінет Міністрів та особисто президента Володимира Зеленського, який заявив, що ситуація знаходиться під контролем”, – йдеться в заяві.