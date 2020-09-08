Про це йдеться в заяві “ЄС”, оприлюдненій 8 вересня.

У партії наголошують, що влада так і не спрямувала гроші з “коронавірусного” фонду на захист людей, створення реанімаційних ліжок з усім необхідним обладнанням, страхування життя і здоров’я медиків.

При цьому кількість хворих на COVID-19 збільшується, і це, на думку членів партії, пов’язано з нецільовим використанням і розкраданням коштів Фонду боротьби з COVID-19.

“Фонд було сформовано шляхом болісного скорочення видатків на освіту, культуру, місцеве самоврядування. Але, як кажуть, “спритність рук”, і жодного шахрайства. Монобільшість, Уряд та Офіс Президента переспрямували ці кошти… на добудову доріг і святкові стрічки, які Зеленський має перерізати перед місцевими виборами”, — зазначили в партії.

“Європейська Солідарність” закликає владу припинити нецільове використання коштів фонду, а всі випадки, які вже мали місце, розслідувати.