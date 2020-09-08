Про це йдеться в заяві “ЄС”, оприлюдненій 8 вересня.
У партії наголошують, що влада так і не спрямувала гроші з “коронавірусного” фонду на захист людей, створення реанімаційних ліжок з усім необхідним обладнанням, страхування життя і здоров’я медиків.
При цьому кількість хворих на COVID-19 збільшується, і це, на думку членів партії, пов’язано з нецільовим використанням і розкраданням коштів Фонду боротьби з COVID-19.
“Фонд було сформовано шляхом болісного скорочення видатків на освіту, культуру, місцеве самоврядування. Але, як кажуть, “спритність рук”, і жодного шахрайства. Монобільшість, Уряд та Офіс Президента переспрямували ці кошти… на добудову доріг і святкові стрічки, які Зеленський має перерізати перед місцевими виборами”, — зазначили в партії.
“Європейська Солідарність” закликає владу припинити нецільове використання коштів фонду, а всі випадки, які вже мали місце, розслідувати.
“Всі ці гроші мають витрачатися виключно на боротьбу з коронавірусом і порятунок людей. Для цього Фонд і був створений – не для корупції, не для “відосиків” і не для будівництва доріг”, — йдеться в заяві.
- Раніше #Букви розповідали, що 64,7 мільярда COVID-фонду були розподілені між різними відомствами. При тому половина фонду дісталася структурам “Укравтодору”.
- З усіх коштів, що вже були виділені з фонду COVID-19, лише 15 % пішли напряму у медичну галузь.
- Міненерго просить виділити з “коронавірусного” фонду 140 млн грн на розвиток шахти.
- Т.в.о. міністра освіти й науки Сергій Шкарлет розповів, що розраховує на виділення 3 млрд гривень на закупівлю засобів дезінфекції та засобів індивідуального захисту для закладів освіти з Фонду боротьби з коронавірусом. Минулого разу МОН відмовили у виділення коштів.