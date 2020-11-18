"Європейська Солідарність" вимагає терміново скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради для врегулювання питань антикорупційного законодавства та проблем ФОП (фізичних осіб-підприємців).

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook співголова фракції “ЄС” Ірина Геращенко.

Вона також опублікувала відповідне звернення на ім’я спікера Парламенту Дмитра Разумкова.

У політсилі пропонують наступний порядок денний засідання:

• Закони по ФОП (про відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій та про скасування “корупційного механізму кеш-бека”; а також про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців).

• Закони щодо відновлення відповідальності за недостовірне декларування та повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції.

• Закони про конкурсну комісію з обрання добропорядних суддів Конституційного суду.

• Проєкт постанови про відкликання народного депутата від “Слуги народу” Данила Гетманцева з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

В “ЄС” закликали “невідкладно забезпечити виготовлення відповідних документів для збору необхідної кількості підписів народних депутатів”.

Геращенко висловила думку, що у монобільшості (“Слуги народу”) в Парламенті (а також у президента Володимира Зеленського) “не вистачає політичної волі для повернення антикорупційних норм”.

“У Верховній Раді створили робочі групи з напрацювання нових законів по е-декларуванню, хоч 15 законопроєктів вже зареєстровано – бери і приймай, який найбільш адекватний. Так само і з ФОП – проблему заговорили, людей кинули, але створили чергову робочу групу”, – зазначила нардеп, яку цитує пресслужба політсили.

Варто відзначити, що в календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання було внесено зміни: в період з 18 по 20 листопада скасовані пленарні засідання через випадки зараження коронавірусом серед нардепів. При цьому в разі необхідності Рада може збиратися позачергово.

Згідно з календарним планом, наступне пленарне засідання має відбутися 1 грудня.