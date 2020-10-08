Про це поінформували в пресслужбі партії.
Причина скарги – небажання ТВК реєструвати кандидатів від “ЄС” на місцевих виборах, незважаючи на рішення суду, який зобов’язав комісію це зробити.
Так, 7 жовтня Кременчуцька ТВК відмовилася приймати рішення з приводу реєстрації кандидатів від “Євросолідарності”, мотивуючи це необхідністю звернутися за роз’ясненнями до Центрвиборчкому.
“Партія вимагає визнати бездіяльність Кременчуцької ТВК щодо не реєстрації кандидатів, включених до списків кандидатів у депутати від “ЄС”, протиправною та такою, що грубо порушує виборче законодавство. А також закликає ЦВК достроково припинити повноваження усього складу Кременчуцької міської територіальної виборчої комісії у зв’язку з грубим порушенням положень Конституції України та Виборчого кодексу України”, – зазначається в повідомленні.
У партії також вимагають зобов’язати Кременчуцьку міську ТВК після формування її нового складу невідкладно зареєструвати кандидатів у депутати міської ради від “ЄС”.
Варто відзначити, що 29 вересня в Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії “Європейська Солідарність” до міськради.
2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК і зобов’язав комісію повторно розглянути документи. А 6 жовтня рішення суду першої інстанції підтвердив Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові.
Попри це, Кременчуцька міська ТВК відмовилася виконувати рішення суду про допуск кандидатів від “ЄС” на вибори до міськради і провела жеребкування партій без участі “Європейської Солідарності”.
- Сьогодні в партії “Європейська Солідарність” повідомили, що “ПриватБанк” за вказівкою влади незаконно заблокував кошти політсили, виділені на проведення виборчої кампанії.
- Раніше співголова фракції “Європейська Солідарність” Артур Герасимов зазначав, що чинна влада очікує програшного для себе результату на місцевих виборах 25 жовтня, тому готуються до масштабних фальсифікацій і намагається не допустити сильних опозиційних кандидатів.