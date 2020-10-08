Партія "Європейська Солідарність" подала до Центральної виборчої комісії (ЦВК) скаргу на бездіяльність Кременчуцької міської територіальної виборчої комісії. Політсила вимагає розпустити ТВК.

Про це поінформували в пресслужбі партії.

Причина скарги – небажання ТВК реєструвати кандидатів від “ЄС” на місцевих виборах, незважаючи на рішення суду, який зобов’язав комісію це зробити.

Так, 7 жовтня Кременчуцька ТВК відмовилася приймати рішення з приводу реєстрації кандидатів від “Євросолідарності”, мотивуючи це необхідністю звернутися за роз’ясненнями до Центрвиборчкому.

“Партія вимагає визнати бездіяльність Кременчуцької ТВК щодо не реєстрації кандидатів, включених до списків кандидатів у депутати від “ЄС”, протиправною та такою, що грубо порушує виборче законодавство. А також закликає ЦВК достроково припинити повноваження усього складу Кременчуцької міської територіальної виборчої комісії у зв’язку з грубим порушенням положень Конституції України та Виборчого кодексу України”, – зазначається в повідомленні.

У партії також вимагають зобов’язати Кременчуцьку міську ТВК після формування її нового складу невідкладно зареєструвати кандидатів у депутати міської ради від “ЄС”.

Варто відзначити, що 29 вересня в Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії “Європейська Солідарність” до міськради.

2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК і зобов’язав комісію повторно розглянути документи. А 6 жовтня рішення суду першої інстанції підтвердив Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові.

Попри це, Кременчуцька міська ТВК відмовилася виконувати рішення суду про допуск кандидатів від “ЄС” на вибори до міськради і провела жеребкування партій без участі “Європейської Солідарності”.