«Євросолідарність» вимагає від Зеленського дати оцінку звинуваченням Мінʼюсту США щодо Коломойського

Партія ”Європейська Солідарність” вимагає від президента Володимира Зеленського дати оцінку оприлюдненим у США фактам масштабного розкрадання коштів ”ПриватБанку”, а також забезпечити неупереджене розслідування та повернення коштів в Україну.

Про це йдеться в заяві партії.

Зазначається, що Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки від імені Уряду США офіційно звинуватило колишніх власників ”ПриватБанку” у масштабних розкраданнях коштів клієнтів цієї установи та відмиванні їх в різних країнах світу.

”У низці світових ЗМІ цілком слушно акцентовано увагу на прямому зв’язку Ігоря Коломойського та Володимира Зеленського. Українська влада робить тим часом вигляд, ніби не помічає міжнародного скандалу, пов’язаного із заявою Мінюсту США. Але зам’яти його вже не вийде – надто великий резонанс”, – наголосили в ”ЄС”.

У зв’язку з цим партія вимагає від президента Зеленського, Генерального прокурора України Ірини Венедіктової, Національного антикорупційного бюро, Національного агентства з питань запобігання корупції та Державної служби фінансового моніторингу:

піти на повне і всеохоплююче співробітництво з американською системою правосуддя в частині її звинувачень на адресу Коломойського та його спільників;

розпочати діалог з американською стороною з метою повернення незаконно виведених з ”ПриватБанку” фінансових ресурсів, які мають компенсувати витрати держави на захист клієнтів банку від наслідків шахрайських дій колишніх його приватних власників;

відкрити кримінальні провадження проти Коломойського за епізодами, які дотичні до фактів фінансових махінацій, викритих американським правосуддям;

розкрити та нейтралізувати увесь злочинний спрут агентів впливу Коломойського в Офісі Президента, Кабінеті Міністрів, судовій системі та правоохоронних органах, фракціях парламенту, політичних партіях, які обіцяють ”майбутнє” за рахунок більш ніж сумнівного походження коштів Коломойського;

гарантувати незалежність діяльності Національного банку України та відмову від політичного переслідування, розпочатого на догоду Коломойському проти тих, хто врятував кошти десятків мільйонів вкладників, забезпечивши націоналізацію ”ПриватБанку”;

створити Тимчасову слідчу комісію із жорстким контролем з боку опозиції та суспільства за розслідуванням наймасштабнішого в історії України шахрайства з активами ”ПриватБанку”.

В ”ЄС” пояснили, що потреба створення такої комісії є очевидною з огляду на те, що Зеленський в силу залежності від Коломойсього і конфлікту інтересів зацікавлений у блокуванні розслідування діяльності олігарха.

”До обрання президентом Зеленський був молодшим бізнес-партнером Коломойського. Зеленський особисто – фігурант одного із скандалів, пов’язаних із виведенням коштів ”ПриватБанку”. Зокрема, у лютому 2019 року оприлюднено інформацію про те, що протягом 2012-2016 років понад мільярд гривень коштів вкладників ”ПриватБанку” вивели на рахунки студії ”Квартал 95”. На виборах Президента в 2019 році Зеленський переміг саме завдяки підтримці медіаресурсів Коломойського. А так звана монобільшість є по суті коаліцією Зеленського і Коломойського”, – додали у партії.

Нагадаємо, раніше американська газета The Washington Post повідомила, що Ігоря Коломойського, “одного з найбагатших людей України, який має зв’язки з президентом Володимиром Зеленським”, Мін’юст США звинуватив у розкраданні мільярдів “ПриватБанку” і відмиванні цих грошей.

Мін’юст США подав до Окружного суду США Південного округу Флориди два цивільних позови, в яких йдеться про те, що комерційну нерухомість Коломойського в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас) було придбано за рахунок коштів, незаконно отриманих з “ПриватБанку”, і ця нерухомість підлягає конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

Також нагадаємо, що інвестиційний банкір Сергій Фурса в коментарі #Буквам розповів, що ця справа перспективна саме на території США: за участю Коломойського або без нього. Для олігарха це справа означає конфіскацію всього майна на території США, а також арешт за межами України.