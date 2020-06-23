Фракція “Європейської Солідарності“ вимагає в уряду провести позачергове засідання та виділити з резервного фонду бюджету кошти для боротьби з повінню та подолання наслідків стихійного лиха у західних областях України.

Про це повідомив нардеп від “ЄС“ Микола Княжицький на своїй сторінці у Facebook.

“Влада проґавила чергову кризу – масштабне стихійне лихо охопило вже 8 областей України“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Івано-Франківська та Чернівецька області потерпають від повені: зруйновано десятки кілометрів доріг, знищено дамби та мости, затоплені десятки сіл, пошкоджено сотні будинків, постраждали домогосподарства тисяч українців.

“Цілі села залишись відрізаними від цивілізації й наразі покинуті на поталу негоді. Влада демонструє злочинну недбалість, ігноруючи стихійне лихо, яке зачепило десятки тисяч наших співгромадян. Досі не виділені кошти для боротьби з масштабними повенями, які загрожують всьому регіону“, – додали в “ЄС“.

При цьому, на початку весни Верховна Рада виділила понад 64 мільярди гривень для боротьби з коронавірусною хворобою, однак за три місяці влада використала лише 1 % від цієї суми. Натомість, в розпал епідемії були виділені десятки мільярдів з фонду протидії коронавірусу начебто “на ремонт доріг“.

“Фракція партії “Європейська Солідарність“ вимагає терміново виділити з резервного фонду бюджету кошти для протидії стихійному лиху у західних областях, ліквідації наслідків повені та надання допомоги громадянам, що потерпіли від стихії. Крім того, кошти, які влада безпідставно вилучила з фонду боротьби COVID-19 та передала на “ремонт доріг“, мають бути негайно спрямовані у місцеві бюджети для швидкої та ефективної боротьби з повенями“, – наголосили у партії.