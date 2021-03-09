Про це під час пресконференції в агентстві “Інтерфакс Україна” заявили представники політсили.

” Сьогодні міська влада Івано-Франківська вже б’є в набат, бо не вистачає ліжко-місць, і просить область долучитися до розв’язання цих питань. Чому так сталося в Івано-Франківській області й чому зараз там червона зона? Однією з основних причин є приїзд Володимира Зеленського на усім відомий гірськолижний курорт “Буковель”, який часто пов’язують із Шевченком, що активно вступив у передвиборчу кампанію. Так само це спричинило активізацію багатьох туристів, зокрема з-за кордону. Всім відомо, що зараз новий штам коронавірусу – так званий британський штам, який має дуже важкі наслідки. І ми вже бачимо в себе в країні прояви цього штаму, зокрема і в Івано-Франківській області”, – наголосив депутат Київради, громадський активіст, учасник війни проти російської агресії Олександр Погребиський.

Народна депутатка Марія Іонова, своєю чергою, зазначила, що обмежувальні заходи торкнулися багатьох представників малого і середнього бізнесу, але не “Буковеля”.

Представники “Європейської Солідарності” також надали докази масштабного розкрадання бюджетних коштів через проєкт “Велике будівництво”, який на Прикарпатті реалізує компанія з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.

За даними представниці ініціативи CoST Ukraine, членкині волонтерського десанту Міноборони 2014-2016 років Неллі Стельмах, кожен кілометр дороги, який будує структура власника “Буковеля” Олександра Шевченка, обходиться платникам податків дорожче на 1,2 мільйона гривень. Тільки на 5 проаналізованих контрактах збитки державі склали 374 мільйони гривень.

“Ми вимагаємо закриття “Буковеля”, бо саме “Буковель” є причиною тих наслідків, тих червоних зон, які ми маємо в Івано-Франківській області, і тієї кількості захворювання серед людей, які проживають в області”, – наголосив Олександр Погребиський.