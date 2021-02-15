Партія "Європейська Солідарність" висунула дитячого кардіохірурга, волонтерку Юлію Кузьменко кандидатом у народні депутати у 50-му окрузі у Донецькій області.

Таке рішення ухвалив з’їзд партії у відповідь на численні звернення ветеранських та волонтерських громадських організацій.

“В усіх цих зверненнях до партії звучить одна думка, прохання, вимога, заклик – підтримати на довиборах до Верховної Ради по 50-му виборчому округу відомого в Україні волонтера, дитячого медика Юлію Кузьменко, яку зараз бездоказово і несправедливо переслідує влада”, – каже народна депутатка, медик-доброволець, засновниця медичного батальйону “Госпітальєри” Яна Зінкевич.

У своєму онлайн-зверненні Юлія Кузьменко, яка перебуває під домашнім арештом, нагадала, що у 2014 році тисячі волонтерів і добровольців піднялися на захист країни. Тоді вони сприймали як недобрий жарт можливість переслідування за це.

“І ось за вікном 2021 рік. Переслідування та репресії проти політиків, проти громадських діячів, активістів, волонтерів та військових набули сили та обертів таких, які були, мабуть, останній раз за радянських часів. Вони навіть набули статусу системних”, – каже Кузьменко.

Кузьменко також наголосила, що Донбас – це її батьківщина, і він має відчувати себе частиною України.

Волонтерка подякувала усім громадських організаціям за підтримку, а партійцям “Європейської Солідарності” – за рішення підтримати її кандидатуру.

Довибори у 50-му окрузі на Донеччині відбудуться 28 березня 2021 року.