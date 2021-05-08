Про це повідомила пресслужба політсили.

“Не “можем павтаріть”, а ніколи знову! У 2015 році Україна на державному рівні відмовилась від російсько-радянської традиції помпезного святкування Дня Перемоги і нарешті дистанціювалася від кремлівського “побєдобєсія”. Ми, українці, повною мірою відчули страшні наслідки панування людожерських режимів — як нацистського, так і радянського. Із 65 млн загиблих у Другій світовій війні, 8-10 млн — українці. Тому 8 травня в Україні, як і в усій Європі — День скорботи за жертвами найкривавішої в історії людства війни”, – йдеться в повідомленні.

В Євросолідарності зазначили, що сьогодні як ніколи Україні потрібна єдність. Там також закликали прийти сьогодні о 22:15 до “Меморіального комплексу “Національний музей історії України у Другій світовій війні”, щоб вшанувати пам’ять жертв війни.

“Тирани XX століття намагалися розірвати Україну на шматки. Але ми вистояли. Вистояли тоді, і стоятимемо за свою свободу до перемоги. Сьогодні як ніколи Україні потрібна єдність. І пам’ять про те, до чого призводить загравання з катами. Закликаємо всіх прийти і вшанувати пам’ять воїнів, які наближали перемогу у 1945 році. І помолитися за тих, хто сьогодні тримає над нами небо на Сході. Пам’ятаємо. Перемагаємо. Слава Україні!” – резюмували в партії.