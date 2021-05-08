Про це повідомила пресслужба політсили.
“Не “можем павтаріть”, а ніколи знову! У 2015 році Україна на державному рівні відмовилась від російсько-радянської традиції помпезного святкування Дня Перемоги і нарешті дистанціювалася від кремлівського “побєдобєсія”. Ми, українці, повною мірою відчули страшні наслідки панування людожерських режимів — як нацистського, так і радянського. Із 65 млн загиблих у Другій світовій війні, 8-10 млн — українці. Тому 8 травня в Україні, як і в усій Європі — День скорботи за жертвами найкривавішої в історії людства війни”, – йдеться в повідомленні.
В Євросолідарності зазначили, що сьогодні як ніколи Україні потрібна єдність. Там також закликали прийти сьогодні о 22:15 до “Меморіального комплексу “Національний музей історії України у Другій світовій війні”, щоб вшанувати пам’ять жертв війни.
“Тирани XX століття намагалися розірвати Україну на шматки. Але ми вистояли. Вистояли тоді, і стоятимемо за свою свободу до перемоги. Сьогодні як ніколи Україні потрібна єдність. І пам’ять про те, до чого призводить загравання з катами. Закликаємо всіх прийти і вшанувати пам’ять воїнів, які наближали перемогу у 1945 році. І помолитися за тих, хто сьогодні тримає над нами небо на Сході. Пам’ятаємо. Перемагаємо. Слава Україні!” – резюмували в партії.
- Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам’яті та примирення.
- Президент Володимир Зеленський в День пам’яті та примирення заявив, що українці воювали проти нацизму під час Другої світової війни не для того, щоб війна забирала життя людей 76 років потому.