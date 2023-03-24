Петро Порошенко разом з депутатами фракції "Європейська Солідарність" зареєстрували законопроєкт, яким пропонують спеціальну процедуру отримання статусу учасників бойових дій для бійців територіальної оборони, які загинули у перші дні після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.

Про це співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

Вона зазначила, що в перші дні повномасштабного вторгнення тисячі чоловіків і жінок вишикувалися в черги до військкомату і записалися в загони ТрО. Проте за словами нардепки, через бюрократію, стрімкість подій, а іноді й відверту зраду, декого навіть не встигли поставити на облік, лише видали автомат захищати своє місто.

“Хлопці, яких окупанти розстріляли в Бузковому Гаю в Херсоні, через швидке захоплення міста і втечу деяких силовиків не встигли навіть оформити документи як члени ТрО. Але вони якраз і є символом Тероборони, тих, хто взяли зброю і не втекли, а до останнього подиху давали відсіч ворогу”, – наголосила Ірина Геращенко.

Також вона пояснила, що таких випадків, коли герої загинули, навіть не отримавши ще офіційного зарахування в бригаду, а тільки бойове завдання від командира, десятки, а може й сотні. Відтак, родини загиблих не можуть отримати соціальної підтримки від держави і вшанувати героїв із військовими почестями.

“Маємо захистити пам’ять про них. З колегами з “Європейської Солідарності” зареєстрували проєкт Закону № 9130 від 20.03.2023 про внесення змін до закону України “Про основи національного спротиву” щодо посилення гарантій прав військовослужбовців військових частин Сил територіальної оборони Збройних сил України”, – розповіла нардепка.

А також наголосила, що мовиться про права родин загиблих захисників, які на час повномасштабного вторгнення не встигли чи не змогли офіційно оформити документи.

Ірина Геращенко пояснила, що численні звернення про некоректне нарахування виплат чи їх відсутність, неможливість довести належність бійця до складу в/ч, свідчать про актуальність проблеми.

“Мета цього законопроєкту – створити процедуру, за якою б родини загиблих могли звернутися за встановленням належності воїна до в/ч. При цьому маємо запобігти корупційним ризикам. На нашу думку, одним з варіантів вирішення проблеми була процедура посмертного зарахування до підрозділу, де фактично воїн виконував бойові завдання, спільним розпорядженням міністра оборони й Головнокомандувача, після отримання всіх відповідних свідчень і доказів. Але очевидно, що це потребує законодавчого врегулювання”, – підсумувала співголова фракції “Європейська Солідарність”.