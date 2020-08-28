Відповідне повідомлення опубліковано на офіційному сайті політсили.
Депутатське звернення підписали нардепи Володимир Ар’єв, Ірина Фріз, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Михайло Бондар, Софія Федина, Ростислав Павленко, Ахтем Чийгоз, Марія Іонова і Володимир В’ятрович.
Вони вимагають вжити заходів і притягнути до відповідальності осіб, причетних до виготовлення та трансляції на телеканалі “НАШ” “відеоролика з ознаками злочину проти основ національної безпеки України”.
Ролик транслювався до Дня Незалежності України.
“Нещодавно телеканал “НАШ” Євгена Мураєва показав відеоролик до Дня Незалежності України під назвою “Наша (не)залежність”, з натяком на те, що у 1991 році громадяни зробили помилку, проголосувавши на референдумі за незалежність України, і це призвело до негативних наслідків. Відеоролик розміщено на YouTube та на інших ресурсах в Інтернеті. Факт трансляції зазначеного відеоролика викликав справедливе обурення серед громадян у соціальних мережах. Частина користувачів мережі закликала СБУ втрутитися в ситуацію, адже вищенаведені дії можуть містити ознаки злочинів проти основ національної безпеки України”, – наголосили народні депутати.
У зв’язку з цим вони закликають Баканова відкрити кримінальне провадження за статтями 109-111 Кримінального кодексу України (“Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади”, “Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України”, “Державна зрада”).
Також нардепи вимагають вжити заходів для притягнення винних до відповідальності, передбаченої законодавством.
Варто зазначити, що вказаний ролик досі є на YouTube каналу “НАШ”. Спочатку в ньому показують жінку, яка дивиться на прапор України. Глядачеві дають зрозуміти, що вона в 1991 році на всеукраїнському референдумі проголосувала за незалежність України. Потім час ніби відмотується назад: показані кадри з президентами Володимиром Зеленським, Петром Порошенком, Віктором Януковичем, Віктором Ющенком і Леонідом Кучмою, війною на Донбасі, Революцією Гудності та Помаранчевою революцією.
Наприкінці ролика показана дівчина, яка на референдумі про проголошення незалежності України дивиться на бюлетень, а потім відходить від нього.
- Раніше Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вирішила оштрафувати телеканал “НАШ” майже на 106 тисяч гривень через інтерв’ю з колишнім прем’єр-міністром Миколою Азаровим.