Народні депутати від "Європейської Солідарності" звернулися до голови Служби безпеки України Івана Баканова через трансляцію антиукраїнського відеоролика на телеканалі "НАШ".

Відповідне повідомлення опубліковано на офіційному сайті політсили.

Депутатське звернення підписали нардепи Володимир Ар’єв, Ірина Фріз, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Михайло Бондар, Софія Федина, Ростислав Павленко, Ахтем Чийгоз, Марія Іонова і Володимир В’ятрович.

Вони вимагають вжити заходів і притягнути до відповідальності осіб, причетних до виготовлення та трансляції на телеканалі “НАШ” “відеоролика з ознаками злочину проти основ національної безпеки України”.

Ролик транслювався до Дня Незалежності України.

“Нещодавно телеканал “НАШ” Євгена Мураєва показав відеоролик до Дня Незалежності України під назвою “Наша (не)залежність”, з натяком на те, що у 1991 році громадяни зробили помилку, проголосувавши на референдумі за незалежність України, і це призвело до негативних наслідків. Відеоролик розміщено на YouTube та на інших ресурсах в Інтернеті. Факт трансляції зазначеного відеоролика викликав справедливе обурення серед громадян у соціальних мережах. Частина користувачів мережі закликала СБУ втрутитися в ситуацію, адже вищенаведені дії можуть містити ознаки злочинів проти основ національної безпеки України”, – наголосили народні депутати.

У зв’язку з цим вони закликають Баканова відкрити кримінальне провадження за статтями 109-111 Кримінального кодексу України (“Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади”, “Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України”, “Державна зрада”).

Також нардепи вимагають вжити заходів для притягнення винних до відповідальності, передбаченої законодавством.

Варто зазначити, що вказаний ролик досі є на YouTube каналу “НАШ”. Спочатку в ньому показують жінку, яка дивиться на прапор України. Глядачеві дають зрозуміти, що вона в 1991 році на всеукраїнському референдумі проголосувала за незалежність України. Потім час ніби відмотується назад: показані кадри з президентами Володимиром Зеленським, Петром Порошенком, Віктором Януковичем, Віктором Ющенком і Леонідом Кучмою, війною на Донбасі, Революцією Гудності та Помаранчевою революцією.

Наприкінці ролика показана дівчина, яка на референдумі про проголошення незалежності України дивиться на бюлетень, а потім відходить від нього.