Депутати Верховної Ради з фракції "Європейської Солідарності" подали заяви до Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Офісу Генпрокурора про можливе вчинення кримінального правопорушення під час голосування за закон "про олігархів".

Про це повідомив співголова “Європейської Солідарності” Артур Герасимов.

“Минулого тижня в стінах Парламенту відбулася кричуща подія, відбувся кримінальний злочин, коли “зеленою владою” було не просто грубо порушено закон, а було вчинено кримінальні дії. Як ви знаєте, це почалося ще з засідання комітету, який розглядав законопроєкт про так звану “деолігархізацію”. Ці порушення були продовжені і під час засідання. […] Якщо коротко, то завдяки криміналу команди Зеленського минулого тижня було майже зламано парламентаризм в Україні”, – сказав він.

Депутат зазначив, що сьогодні фракція “Європейська Солідарність” подала заяви до НАБУ, ОГП, ДБР щодо вчинення кримінальних злочинів тими, хто безпосередньо керував і організовував дії виконавців минулого тижня в Парламенті.

Народний депутат Ростислав Павленко пояснив, що ці злочини стосуються не лише процедури голосування.

“Злочин, передбачений статтями Кримінального кодексу – перешкоджання діяльності народного депутата, перевищення повноважень посадовими особами, зокрема першим віцеспікером, представником президента в Парламенті. […] Демократія – це процедура. А закон – це обов`язкові правила поведінки, які приймаються Парламентом за належною процедурою. І як раз були ухвалені норми, які суперечать одна одній. Це – наслідок таких незаконних, злочинних дій. Коли поспіхом, фактично ґвалтуючи регламент і процедуру, було ухвалено взаємо суперечливі рішення. І це також є частиною цього злочину”, – додав він.

Своєю чергою, нардеп Володимир В’ятрович наголосив, що “закон про олігархів” президента Володимира Зеленського має на меті розширення повноважень глави держави і підконтрольної йому РНБО, а також тиск на медіа.

“Цей закон дає абсолютно позаконституційні повноваження президенту через РНБО призначати того чи іншого політика чи неугодного йому олігархом, і таким чином чинити тиск на суспільство. Відтак закон має за мету президенту Зеленському опанувати четверту гілку влади, якою є медіа, перерозподілити медіаринок і взяти контроль над незалежними засобами масово інформації. На жаль, мені це нагадує те, що відбувалося в Росії на початку 2000-их. Тому закон сам по собі небезпечний”, – пояснив він.

В’ятрович також додав, що не менш небезпечним був сам прецедент того, яким чином цей закон ухвалено – “через ламання парламентських процедур, регламенту, через те, що депутатів позбавили їх законного права озвучення своїх поправок”.

Крім того, Герасимов зазначив, що опозиція внесла власний законопроєкт про боротьбу з олігархатом, який реально дозволяє це робити через посилення прав Антимонопольного комітету, НАЗК та інших інституцій, які дійсно можуть це зробити.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада України підтримала у другому читанні ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт “про олігархів”.

Наступного дня стало відомо, що Верховна Рада має переголосувати законопроєкт про олігархів № 5599.

Відповідне рішення ухвалив Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки. У рішенні комітету йдеться, що після одночасного врахування поправок 396, 398 і 406 було ухвалено рішення про викладення статті 5 закону в різних редакціях.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що процедура, за якою ухвалювали закон “про олігархів”, дає змогу заблокувати документ через Конституційний Суд.

Що не так із законопроєктом “про олігархів”?

Міжнародні експерти переконані, що закон “слуг” про боротьбу з олігархами – це шлях до узурпації влади.

Британський історик, письменник і журналіст, професор історії в Гарвардському університеті та старший науковий співробітник Оксфордського університету, Інституту Гувера та Стенфордського університету Ніл Ферґюсон назвав законопроєкт Зеленського “небезпечним прецедентом”. За його словами, намагання створити виняткові закони для конкретних соціальних верств може погано закінчитись. Свої слова він проілюстрував прикладом впровадження у радянській термінології слова “куркулі” й тих наслідків, до яких це призвело.

Схожу думку висловив Фарід Закарія, в минулому головний редактор видання Foreign Affairs, головний редактор Newsweek International, багаторічний ведучий каналу CNN: на його думку, законопроєкт про деолігархізацію створює ризик для вільного функціонування ЗМІ й свободи слова в Україні.

Андерс Ослунд, провідний міжнародний експерт з питань національних економік України, Росії та країн колишнього СРСР, професора Джорджтаунського університету, старшого наукового співробітника Atlantic Council та Інституту Петерсона, який напряму порівняв ініціативу Володимира Зеленського з кроками Володимира Путіна на початку його шляху до абсолютної влади у 2000-х.

У законопроєкті Зеленського немає чіткого регулювання поняття “олігарх”. При цьому пропонований президентом законопроєкт не дає реальних механізмів усунення їхнього впливу на економіко-політичне життя держави.