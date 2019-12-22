Американський рок-музикант Іггі Поп отримає премію Grammy в 2020 році за значний внесок в індустрію звукозапису.

Про це повідомляє NME.

Крім того, нагороду отримають хіп-хоп група Public Enemy, рок-група Chicago, соул-співачка Роберта Флек, ритм-енд-блюз музикант і композитор Айзек Хейз, композитор і співачка Розетта Тарп. Артистів вшановують за “видатний внесок художнього значення в області звукозапису”.

Призи “За досягнення” Національної академії мистецтва і науки звукозапису будуть вручені 18 квітня в Каліфорнії на церемонії “За спеціальні заслуги-2020”.

62-я церемонія вручення нагород Академії звукозапису США відбудеться 26 січня в Лос-Анджелесі. В рамках голосування діячів музичної індустрії, результати якого будуть оголошені 26 січня в залі Staples Center, оцінюються твори, які вийшли в проміжку з 1 жовтня 2018 го по 20 листопада 2019 року.