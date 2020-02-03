Про це повідомляє Reuters з посиланням на агентство Amaq, пов’язане з терористами ІГІЛ.
У заяві говориться, що бойовик напав на перехожих відповідно із закликом керівництва ІГІЛ здійснювати терористичні напади на громадян країн, що входять в міжнародну коаліцію по боротьбі з ІГІЛ в Сирії та Іраку.
Нападник 20-річний Судеш Амман, який був застрелений поліцією, раніше схвалював дії ІГІЛ, поширював в мережі екстремістські матеріали і закликав свою подругу обезголовити своїх батьків.
Судеш Амман всього тиждень тому вийшов з в’язниці, де відбував трирічний термін за злочини, пов’язані з тероризмом. Він був звільнений достроково, відбувши лише половину терміну.
Нагадаємо, правоохоронні органи розцінюють подію як терористичний акт.
- На півдні Лондона в районі Стретем чоловік з ножем напав на перехожих, кілька людей отримали поранення.