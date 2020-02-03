Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад з ножем на півдні Лондона.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на агентство Amaq, пов’язане з терористами ІГІЛ.

У заяві говориться, що бойовик напав на перехожих відповідно із закликом керівництва ІГІЛ здійснювати терористичні напади на громадян країн, що входять в міжнародну коаліцію по боротьбі з ІГІЛ в Сирії та Іраку.

Нападник 20-річний Судеш Амман, який був застрелений поліцією, раніше схвалював дії ІГІЛ, поширював в мережі екстремістські матеріали і закликав свою подругу обезголовити своїх батьків.

Судеш Амман всього тиждень тому вийшов з в’язниці, де відбував трирічний термін за злочини, пов’язані з тероризмом. Він був звільнений достроково, відбувши лише половину терміну.

Нагадаємо, правоохоронні органи розцінюють подію як терористичний акт.