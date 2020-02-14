Знімки оприлюднені в Instagram Курнікової.
На одному з них дитина лежить на грудях у мами. Судячи з рожевої шапочки з бантом, у пари народилася дівчинка.
На другому фото Іглесіас цілує Курнікову, яка тримає дитину.
Співак у своєму Instagram також оприлюднив фото з малятком. На знімку він у медичному халаті, масці і шапочці тримає дитину на руках.
“Моє сонечко. 01.30.2020”, – підписали фотографії зіркові батьки.
Варто відзначити, що кілька днів тому в ЗМІ з’явилася інформація, що Анна Курнікова народила. Про це в ефірі чилійської радіостанції ADN розповів брат Енріке, Хуліо Іглесіас-молодший.
“У мого брата тепер троє дітей. Він дуже щасливий”, – заявив він.
Однак підтвердити цю радісну новину пара вирішила тільки зараз.
Анна Курнікова і Енріке Іглесіас познайомилися в 2001 році на зйомках кліпу Escape, в якому тенісистка зіграла головну роль. Після цього пара почала зустрічатися.
У грудні 2017 року Курникова народила двійню від Іглесіаса: сина Ніколаса і дочку Люсі.
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- Раніше колишня російська тенісистка Анна Курнікова та іспанський співак Енріке Іглесіас показали своїх близнюків.