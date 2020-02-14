Знімки оприлюднені в Instagram Курнікової.

На одному з них дитина лежить на грудях у мами. Судячи з рожевої шапочки з бантом, у пари народилася дівчинка.

На другому фото Іглесіас цілує Курнікову, яка тримає дитину.

Співак у своєму Instagram також оприлюднив фото з малятком. На знімку він у медичному халаті, масці і шапочці тримає дитину на руках.

“Моє сонечко. 01.30.2020”, – підписали фотографії зіркові батьки.

Варто відзначити, що кілька днів тому в ЗМІ з’явилася інформація, що Анна Курнікова народила. Про це в ефірі чилійської радіостанції ADN розповів брат Енріке, Хуліо Іглесіас-молодший.

“У мого брата тепер троє дітей. Він дуже щасливий”, – заявив він.

Однак підтвердити цю радісну новину пара вирішила тільки зараз.

Фото: @annakournikova

Фото: @enriqueiglesias

Анна Курнікова і Енріке Іглесіас познайомилися в 2001 році на зйомках кліпу Escape, в якому тенісистка зіграла головну роль. Після цього пара почала зустрічатися.

У грудні 2017 року Курникова народила двійню від Іглесіаса: сина Ніколаса і дочку Люсі.

 

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My Sunshine 01.30.2020

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

 

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01.30.2020

Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

 

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My Sunshine 01.30.2020

Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

  • Раніше колишня російська тенісистка Анна Курнікова та іспанський співак Енріке Іглесіас показали своїх близнюків.