Російська тенісистка і фотомодель Анна Курнікова та іспанський співак Енріке Іглесіас показали перші фото своєї новонародженої дитини.

Знімки оприлюднені в Instagram Курнікової.

На одному з них дитина лежить на грудях у мами. Судячи з рожевої шапочки з бантом, у пари народилася дівчинка.

На другому фото Іглесіас цілує Курнікову, яка тримає дитину.

Співак у своєму Instagram також оприлюднив фото з малятком. На знімку він у медичному халаті, масці і шапочці тримає дитину на руках.

“Моє сонечко. 01.30.2020”, – підписали фотографії зіркові батьки.

Варто відзначити, що кілька днів тому в ЗМІ з’явилася інформація, що Анна Курнікова народила. Про це в ефірі чилійської радіостанції ADN розповів брат Енріке, Хуліо Іглесіас-молодший.

“У мого брата тепер троє дітей. Він дуже щасливий”, – заявив він.

Однак підтвердити цю радісну новину пара вирішила тільки зараз.

Анна Курнікова і Енріке Іглесіас познайомилися в 2001 році на зйомках кліпу Escape, в якому тенісистка зіграла головну роль. Після цього пара почала зустрічатися.

У грудні 2017 року Курникова народила двійню від Іглесіаса: сина Ніколаса і дочку Люсі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My Sunshine 01.30.2020 Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 13 Фев 2020 в 10:13 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram 01.30.2020 Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) 13 Фев 2020 в 10:42 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram My Sunshine 01.30.2020 Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) 13 Фев 2020 в 10:27 PST