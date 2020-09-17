Народний депутат 8-го скликання Ігор Кононенко назвав звинувачення нардепа Андрія Деркача, які прозвучали на вчорашній “викривальній” пресконференції, політичною маніпуляцією мета якої — вплив на передвиборчий процес у США.

Про це Кононенко написав у Facebook .

“Це той самий Деркач, якого США звинуватили у сприянні російському втручанню в американські президентські вибори та 10 вересня 2020 року разом з трьома громадянами Росії внесли у санкційний список осіб особливих категорій (SDN OFAC). Окрім втручання в американські вибори, санкції також пов’язані з кібератаками. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Деркач і троє громадян РФ пов’язані з російською “фермою тролів”, яка втручалася у вибори в США”, – сказав Кононенко.

За його словами, раніше директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна у своїй доповіді про іноземне втручання у вибори в США згадав про Андрія Деркача як пособника Росії.

Ігор Кононенко впевнений, що дії Деркача шкодять Україні.

“Семеро колишніх послів США в Україні вже заявили, що це погано для відносин двох країн… Всі заяви Деркача, які зроблені акурат за кілька місяців до виборів президента США – це виключно політична маніпуляція, яка має конкретну мету – вплив на американський передвиборчий процес”, – підкреслив Ігор Кононенко.

16 вересня Андрій Деркач заявив про нібито домовленість між головою компанії “ТехНова” Анатолієм Шкрібляком та Ігорем Кононенком, за якою вигоду від роботи енергопідприємств отримує Шкрібляк, а на ключові посади в керівній компанії та на зазначені ТЕЦ призначаються особи з оточення Ігоря Кононенка. Раніше Деркач робив заяви про співпрацю Кононенка з Байденом в контексті справи Burisma.

Санкції США проти Деркача

10 вересня міністерство фінансів США внесло до списку громадян особливих категорій і заборонених осіб Управління з контролю за іноземними активами (SDN OFAC) народного депутата Андрія Деркача і трьох громадян Росії. Санкції пов’язані з втручанням в американські вибори та кібератаками.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що зазначені особи пов’язані з російською “фермою тролів”, яку вважають причетною до втручання у вибори в США.

Раніше директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна у своїй доповіді про іноземне втручання у вибори в США згадав про Андрія Деркача як пособника Росії, через публікацію нардепом кількох компрометувальних записів — так званих “плівок Деркача”.