Міністерство фінансів України може очолити Ігор Уманський. Як очікується, він змінить Оксану Маркарову, яка залишилася в Кабміні після каденції уряду Гройсмана.

#Букви розповідають, що про нього відомо.

Біографія

Народився Ігор Уманський 9 січня 1975 року в Прип’яті Київської області. Закінчив Київський національний економічний університет. Є кандидатом економічних наук.

Одружений, має трьох доньок.

У 1997 році був головним спеціалістом відділу інфраструктури інвестиційної діяльності та міжнародного інвестиційного співробітництва Національного агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції.

Кар’єра

Уманський працював заступником голови правління ВАТ “Укртранснафта” і заступником голови правління Державної іпотечної установи.

З січня 2008 по березень 2010 року був першим заступником міністра фінансів Віктора Пинзеника. Після відставки Пинзеника у 2009 році виконував обов’язки міністра фінансів.

У жовтні 2016 року Уманський став позаштатним радником Петра Порошенка. У лютому 2019 року його повідомив, що подав заяву про звільнення з цієї посади у зв’язку з тим, що його пропозиції в Адміністрації президента ігнорували.

4 березня 2019 року президент Петро Порошенко звільнив Ігоря Уманського з посади позаштатного радника.

Декларація

У декларації Уманського за 2019 рік вказані: дві земельні ділянки, дві квартири і гараж. Також є недобудований житловий будинок в Обухівському районі Київської області.

Дружина Уманського задекларувала ювелірні прикраси, шубу і годинник. Сам Ігор Уманський задекларував картину голандського художника Арт ван дер Нера.

У родині є один автомобіль Mercedes-Benz 2010 року, який зареєстрований на дружину.

В “Укргазбанку” Ігор Уманський тримає 61 115 грн, його дружина – 34 497 грн. Також на двох у них 25 000 доларів і 12 000 євро готівкою.