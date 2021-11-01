За даними тервиборчкому, 50,66% харків'ян віддали голоси за Ігоря Терехова ("Блок Кернеса — Успішний Харків") на виборах мера Харкова.

#Букви розповідають, що про нього відомо.

Вибори мера Харкова

17 грудня в німецькій клініці “Шаріте” помер міський голова Харкова Геннадій Кернес. Відповідно до ч. 2 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, в разі припинення повноважень міського голови секретар міськради здійснює його повноваження до моменту початку повноважень новообраного мера. Цю посаду обіймав Ігор Терехов, який був другом померлого мера. Він керує містом і досі.

В березні Верховна Рада призначила позачергові вибори Харківського міського голови на неділю, 31 жовтня 2021 року.

У вересні Ігор Терехов був офіційно зареєстрований як кандидат — висуванець партії “Блок Кернеса — Успішний Харків”. Ця політична сила існує з 2016 року, засновником є Геннадій Кернес, головою — Ігор Терехов.

За даними ТВК, на виборах Ігор Терехов отримав 146,3 тисячі голосів або ж 50,66%. Вибори міських голів проходять в один тур, якщо один з кандидатів набере 50% + 1 голосів. Тож кандидат здобув перемогу в першому турі.

Біографія

Терехов народився 14 січня 1967 року в місті Харкові. У 1990 році закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво“ і отримав кваліфікацію – інженер-будівельник.

Далі навчався у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президентові України за спеціальністю “Державне управління“, де отримав кваліфікацію – магістр державного управління.

Указом президента України у 2007 році Терехову було надано почесне звання “Заслужений економіст України“, у тому ж році Вищою атестаційною комісією України присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

Трудову діяльність розпочав з серпня 1990 року, був стажистом-дослідником у Харківському інженерно-будівельному інституті, працювавши над дисертацією. З 1994 року працював у ЗАТ “Промислова компанія “Укркондиціонер“.

Терехов працював на посаді голови Ради акціонерів, голови правління – Генерального директора ВАТ “Харківський завод “Кондиціонер“, а також начальником управління з питань підприємництва, начальником управління споживчого ринку Головного управління економіки та комунального майна Харківської міської ради.

З квітня 2006 року він став економічним радником відділу з забезпечення діяльності голови та заступників голови Харківської обласної державної адміністрації апарату Харківської обласної державної адміністрації.

29 березня 2007 року був призначений заступником тодішнього голови Харківської обласної державної адміністрації Арсена Авакова.

Після звільнення Арсена Авакова у лютому 2010 року Ігор Терехов перейшов до міської ради.

У квітні 2010 року Терехова призначили на посаду заступника харківського міського голови Михайла Добкіна. У листопаді 2010 року, коли мером став Геннадій Кернес, рішенням сесії Харківської міської ради 6 скликання Ігоря Терехова затвердили на посаді заступника міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста.

З вересня 2015 року він обіймав на посаду першого заступника міського голови.

Також у 2015 році Ігор Терехов був обраний до Харківської міськради 7 скликання. Він був головою фракції “Опозиційний блок “Довіряй Ділам”. За результатами моніторингу руху “ЧЕСНО“, за депутатську каденцію він пропустив понад 50 % засідань своєї комісії — комісії Харківської міської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

У 2020 році Ігоря Терехова знову було обрано депутатом Харківської міської ради — від політсили “Блок Кернеса — Успішний Харків”. 9 грудня 2020 року обраний секретарем мерії.

Декларація