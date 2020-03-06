Президент Зеленський висловив занепокоєння відновленням відносин між Францією та Росією.

Про це йшлося в його інтерв’ю щоденній британській газеті The Guardian.

Так Зеленський зазначив, що канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та президенту Франції Еммануелю Макрона було вкрай важливо чинити тиск на російського лідера Володимира Путіна, оскільки вони підтримують Україну.

Водночас Зеленський висловив стурбованість зусиллями Макрона налагодити відносини з Кремлем.

“Ви не можете грати в гру на двох фронтах”, — обурився український лідер.