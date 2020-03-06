Про це йшлося в його інтерв’ю щоденній британській газеті The Guardian.
Так Зеленський зазначив, що канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та президенту Франції Еммануелю Макрона було вкрай важливо чинити тиск на російського лідера Володимира Путіна, оскільки вони підтримують Україну.
Водночас Зеленський висловив стурбованість зусиллями Макрона налагодити відносини з Кремлем.
“Ви не можете грати в гру на двох фронтах”, — обурився український лідер.
- У листопаді 2019 році Президент Франції Еммануель Макрона заявив про необхідність налагодити діалог з Росією і натякнув, що без комунікації з РФ ситуація в Україні може погіршитися.
- У січні Макрон заявив, що не став чекати вирішення конфлікту на Донбасі, щоб піти на зближення з Росією.