Футболісти київського "Динамо" записали відеозвернення до вболівальників, у якому закликали бути відповідальними під час спалаху коронавірусу COVID-19.

Відео оприлюднено на офіційному сайті футбольного клубу.

“Футбол обов’язково повернеться, але зараз головне – це безпека кожного з нас. Ми закликаємо всіх уболівальників “Динамо”: будьте відповідальними – максимально обмежте соціальні контакти, особливо, якщо вам за 60 років! Коронавірус дуже небезпечний саме для людей похилого віку. Поясність це своїм близьким і знайомим. Якщо відчуваєте нездужання — обов’язково залишайтесь удома і зателефонуйте своєму сімейному лікарю, дотримуйтесь його рекомендацій. Зберігайте спокій. Як швидко ми подолаємо цей складний час – залежить від кожного з нас. І тоді футбол скоро повернеться до нас усіх!” – йдеться в повідомленні ФК.

На відео до вболівальників звернулися футболісти Сергій Сидорчук, Фран Соль і Міккель Дуелунд, Микола Шапаренко та Віталій Буяльський.

Варто відзначити, що команда пішла на карантин, припинивши тренування, через коронавірус і введення карантину на території України. Унаслідок спалаху вірусу був тимчасово зупинений Чемпіонат України з футболу.

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