Компанія Microsoft вже кілька місяців з гордістю обговорює, наскільки потужна її консоль Xbox Series X. Але перші ігрові тести показали, що PS5 перевершує консоль Microsoft.

Про це пише The Verge.

З Xbox Series X, що здатна забезпечити продуктивність графічного процесора 12 терафлопс проти 10,28 терафлопс на PS5, більшість спостерігачів очікували, що між консолями буде різниця.

Xbox наступного покоління від Microsoft також має більш високий рівень пропускної здатності пам’яті та більшу кількість обчислювальних блоків, але Sony пропонує розробникам менше обчислювальних блоків, які працюють зі змінною (і більш високою) тактовою частотою, щоб домогтися більшої продуктивності від PS5.

У той час як Xbox Series X трохи випереджає в режимах продуктивності 4K, режим з високою частотою кадрів працює помітно краще на PS5 з різницею в частоті кадрів між двома системами зі швидкістю понад 40 кадрів в секунду в деяких сценах.

Ці провали мають значення, тому що різкі падіння означають більш очевидне тремтіння для гравців. Дисплеї зі змінною частотою оновлення можуть допомогти згладити це, але якщо провали значні, гравець все одно відчує зміни частоти кадрів.

Наприклад, в грі Devil May Cry 5 Xbox Series X не показав значного переваги.

В іншій грі Assassin’s Creed Valhalla, з виробником якої Microsoft уклала маркетингову угоду, можна було очікувати, що Xbox Series X буде кращим, але PS5 знову перевершує.

Зазначається, що версія Valhalla для Xbox Series X має багато розривів екрану і регулярних провалів нижче 60 кадрів в секунду. Версія для PS5 працює набагато плавніше. Змінна швидкість оновлення дійсно компенсує розрив екрану на Xbox Series X, але для цього знадобиться сучасний телевізор.

Xbox Series X також відстає від PS5 як за якістю зображення, так і для розв’язання в Dirt 5. Версія для PS5 має кращу фільтрацію текстур і середній дозвіл трохи вище, ніж у Xbox Series X.

Call of Duty: Black Ops Cold War також демонструє відмінності між цими консолями. Це показує перевагу Xbox Series X в продуктивності трасування променів, але консоль Microsoft відстає в режимі 120 кадрів в секунду.

Всі ці порівняння показують, що Xbox Series X не перевищує PS5 в більшості ситуацій, більш того, часто консоль Sony лідирує. При цьому, деякі з цих відмінностей можуть бути пов’язані з помилками.