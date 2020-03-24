"Ігри Нескорених" вирішили перенести на наступний рік через пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Invictus Games Foundation.

“Усі учасники та організатори “Ігор нескорених-2020” включно з родичами учасників, волонтерами, партнерами, спонсорами, стикаються з пандемією, яку спричинив коронавірус. В результаті цього організація “Ігор нескорених-2020″ у Гаазі стала неможливою”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що “Ігри нескорених” мають відбутися у травні або червні 2021 року.

Як відомо, міжнародні спортивні змагання мали відбутися з 9 по 16 травня в Гаазі. Україна три роки поспіль бере участь у Invictus Games. Минулого року українська збірна на “Іграх нескорених” завоювала 20 медалей.

Раніше повідомлялося, що Україну на Іграх у Нідерландах представлятимуть 20 спортсменів.