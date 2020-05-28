Після запровадження рекомендацій щодо обов'язкового використання санітарних масок в громадських місцях, Нью-Йорк став першим містом США, який зробив ці рекомендації обов'язковими. Фотограф Лейла Аматулла Баррейн представила фоторепортаж про те, як люди виявляють свою індивідуальність, використовуючи маски.

Репортаж опублікований на сайті американського видання Vogue.

Лейла Аматулла Баррейн, фотограф з Браунсвілл, яка зараз живе на Корон-Хайтс в Нью-Йорку. Вона швидко зазначила, як змінився місто, після нововведених правил, і як люди зграї проявлятися свою креативність.

“Не дивлячись на те, що їхні обличчя приховані, люди проявляють свою особистість”, – сказала Баррейн.

“Вони демонструють своє культурне, етнічне та національне походження через свої маски”, – додала вона.

Незважаючи на те, що маски стали умовою соціального дистанціювання і нагадуванням про епідемію, Баррейн показує в своїх роботах стильні маски, як засіб самовираження.

“Таким чином, ви все ще дозволяєте людям знати, що ви відкриті для спілкування”, – говорить вона.

“Те, що ви бачите в цих масках, – прояв існування. Це – сильно”, – уклала вона.