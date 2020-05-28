Репортаж опублікований на сайті американського видання Vogue.
Лейла Аматулла Баррейн, фотограф з Браунсвілл, яка зараз живе на Корон-Хайтс в Нью-Йорку. Вона швидко зазначила, як змінився місто, після нововведених правил, і як люди зграї проявлятися свою креативність.
“Не дивлячись на те, що їхні обличчя приховані, люди проявляють свою особистість”, – сказала Баррейн.
“Вони демонструють своє культурне, етнічне та національне походження через свої маски”, – додала вона.
Незважаючи на те, що маски стали умовою соціального дистанціювання і нагадуванням про епідемію, Баррейн показує в своїх роботах стильні маски, як засіб самовираження.
“Таким чином, ви все ще дозволяєте людям знати, що ви відкриті для спілкування”, – говорить вона.
“Те, що ви бачите в цих масках, – прояв існування. Це – сильно”, – уклала вона.
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