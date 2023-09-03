Українці, енергетики та повітряні сили зміцнюються перед можливими осінніми обстрілами.

“Ми зміцнюємо наші повітряні сили, всі Сили оборони зміцнюють свою ППО. ППО малого радіуса дії, звісно, не має такої дистанції для знищення повітряних цілей, однак якщо їх буде більше, то й результат буде кращим”, – заявив Ігнат в ефірі єдиного телемарафону.

“Українці готові, думаю, енергетики підготувались до негативних сценаріїв й протиповітряна оборона безумовно. Рік тому ми взагалі не мали західних засобів середнього радіуса дії. У нас лише восени з’явились перші NASAMS та IRIS у дуже обмеженій кількості. Якщо подивитись, сьогодні ми маємо таке різномаїття засобів ППО, якого немає у всьому світі”, – додав Ігнат.

Як відзначив речник Повітряних сил, Росія вже «безумовно не має того запасу ракет», який був в її арсеналі раніше.

За словами Юрія Ігната, усе західне ППО доповнює радянську техніку України, яка також доволі ефективно працює. Йдеться про С-300 та Бук, наприклад.

“Увесь цей вінегрет працює й приносить результат. Лише питання в тому, що цього недостатньо, країна велика й доводиться локально організовувати ППО захищаючи об’єкти, міста та стратегічні об’єкти”, – пояснив речник.