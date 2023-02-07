Про це повідомив нардеп “Голосу” Ярослав Железняк у Telegram.

Рішення підтримав 321 депутат. Ще 19 парламентарів не голосували.

Ігор Клименко з вересня 2019 року був головою Національної поліції, замінивши на цій посаді Сергія Князева. З 18 січня 2023 року він виконував обов’язки міністра внутрішніх справ України, відколи голова МВС разом з іншими керівниками відомства загинули в авіакатастрофі гелікоптера у Броварах.

Клименко народився 25 жовтня 1972 року у Києві. Він закінчив Харківський військовий університет та проходив військову службу у ракетній військовій частині. Також він заочно закінчив Одеський державний університет за фахом психолога, а також магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю Правознавство.

Він служить в органах внутрішніх справ з 1998 року, розпочавши на посаді психолога Центру практичної психології Управління МВС у Харківській області. На території колишньої Югославії, у Косово брав участь у миротворчій операції. Також він безпосередньо брав участь в АТО.

У 2014 році його було призначено на посаду заступника начальника Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України. Протягом 2015-2017 років Клименко очолював департамент, а з 2017 року перебував на посаді заступника Голови Національної поліції України – начальника Департаменту кадрового забезпечення. У березні 2018 року став заступником голови Національної поліції України.

Має звання генерала поліції третього рангу. Ігор Клименко нагороджений медаллю “Захиснику Вітчизни”.