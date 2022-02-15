Бізнесмен Ігор Коломойський висловив припущення, що ведуча шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1 у майбутньому могла б піти у президенти.

Про це Коломойський розповів в інтерв’ю виданню “Українська правда”.

У нього запитали, кого з нових облич української політики він міг би бачити майбутнім президентом України, якщо чинний президент Володимир Зеленський відмовиться йти на другий термін. Бізнесмен відгукнувся скептично щодо усіх перелічених: колишнього спікера Верховної Ради, нардепа від партії “Слуга народу” Дмитра Разумкова, шоумена Сергія Притули та мера Києва Віталія Кличка.

Коломойський сказав, що зараз ніхто не має достатньої політичної ваги для реалізації президентських амбіцій. Тому він покладає надії на те, що хтось із журналістів вирішить розпочати політичну кар’єру.

Претенденткою на цю роль Ігор Коломойський назвав ведучу Наталію Мосейчук. Натомість бізнесмен сумнівається в тому, що журналістка погодилась би стати конкуренткою Володимира Зеленського.

“Це гарний був би батл. Я просто не думаю, що вона пішла б з точки зору боротьби із Зеленським”, – стверджує Коломойський.

На запитання інтерв’юера, що у випадку відмови Зеленського балотуватися у президенти вдруге, чи пішла тоді журналістка Мосейчук, бізнесмен заявив: “Вона і так, може, піде”.

Сам Коломойський цієї теми з ведучою не підіймав, однак, вона має стовідсоткову впізнаваність, тому є придатним кандидатом.