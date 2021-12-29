Хворих на коронавірус штаму Omicron виявлено у Львові та Дніпрі - люди повернулиь з-за кордону. Загалом в Україні зафіксовано шість випадків вказаного штаму.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін у Facebook.

“Перший випадок підтвердили ще 18 грудня у Головній референс-лабораторії ЦГЗ. П’ять нових – в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського. Загалом новий штам виявили у двох мешканців Києва та двох мешканців Київської області. Також по одному випадку підтвердили у зразках із Дніпра та Львова”, – написав головний санлікар.

За його словами, троє осіб із підтвердженими випадками повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах).

“Наразі триває епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб”, – додав Ігор Кузін.