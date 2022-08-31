Звичайні іграшкові фігурки українських льотчиків та інші воєнні конструктори, які були розроблені у Сполучених Штатах Америки, допомагають Повітряним силам Збройних Сил України амуніцією.

Про це розповіло видання “Голос Америки”.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в США створили ряд нових благодійних організацій на підтримку України. А місцевий бізнес запустив проєкти для збору коштів. Сьогодні, завдяки співпраці кількох таких ініціатив – звичайні іграшкові фігурки українських льотчиків та інші воєнні конструктори допомагають забезпечити Повітряні сили Збройних Сил України амуніцією.

Компанія Brickmania спеціалізується на історичних воєнних конструкторах. І хоч офіційно вони не входять до складу компанії LEGO, для своїх моделей використовують оригінальні LEGO-елементи. У перші ж тижні широкомасштабного російського вторгнення в Україну Brickmania розробила українські військові конструктори, кошти від продажу яких перераховують Україні.

Засновник і власник компанії Brickmania Деніел Сискінд зазначив, що велика модель українського гелікоптера коштує понад 600 доларів.

“Ми вирішили: добре, ми виділимо 10% надходжень від продажів на допомогу. Якщо будемо віддавати більше, то продукція не окупиться. Натомість фігурки льотчиків та військових коштують 50 доларів. З них ми можемо пожертвувати 50%, і нам вистачить для роботи над наступною партією. Тож моделі були чудові, але ми швидко зрозуміли, що саме фігурки збирають більшість коштів”, – пояснює Деніел Сискінд.

У повідомленні мовиться, що дизайнери Brickmania постійно розширюють українську серію воєнних конструкторів. Майже усі легендарні елементи цієї повномасштабної війни перетворились на мініатюрні моделі. Синьо-жовті прапори продають за п’ять доларів, фігурки льотчиків та військових – за п’ятдесят. Трохи дорожчий набір зі “Стугнами” та “Стінгерами”. Українські винищувачі та гелікоптери – від 300 до понад 600 доларів.

Проте найдорожчим конструктором за майже 1300 доларів є модель української “Мрії”. Станом на 20 серпня, загальна кількість пожертв сягнула майже 160 тисяч доларів. Більшість коштів Brickmania передає фонду Wingmen for Ukraine.

“Ми вирішили, що більше не хочемо давати гроші Червоному Хресту. Якщо вони кажуть, що допомагатимуть як Росії, так і Україні, – це не те, на що ми збираємо кошти” – розповів засновник і власник компанії Brickmania Деніел Сискінд.

Також він додав, що за зібрані кошти вдається оплачувати засоби безпеки, рятувальні шоломи, комунікаційне обладнання та інструменти для ремонту літаків. Представники Brickmania наголосили на тому, що вони не збираються зупинятись, і вироблятимуть нові українські конструктори для збору коштів.

“Путін сподівається, що усім набридне слухати про широкомасштабну війну в Україні, і ми почнемо її ігнорувати. Але ми продовжимо нагадувати людям. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми зможемо сказати, що так, ми долучились до перемоги”, – зауважив Деніел Сискінд.

Довідка. Wingmen for Ukraine – дослівно перекладається, як “пілоти супроводу для України”. Ті, що підтримують головних пілотів у небезпечних умовах. Організацію створили на початку квітня цього року в місті Фресно, штат Каліфорнія. Її засновниками стали пілоти Військово-повітряних сил США, які проводили тренування в Україні, а також інші американські та українські діячі.