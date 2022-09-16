Звичайно, графіка в іграх — не головне, але набагато приємніше насолоджуватися цікавим сюжетом і захоплюючим геймплеєм з картинкою на екрані, а не з хаосом низькополігональних моделей.

Про це повідомляють в Elmir.

Для того, щоб комфортно грати в ігри з гарною графікою, потрібні потужні відеокарти, але ви без проблем зможете купити в інтернет-магазині Elmir за низькими цінами. Тому ми розповімо вам про ігри з найкращою графікою за всю історію ігрової індустрії.

Crysis

Було б неправильно розглядати вражаючі комп’ютерні ігри й не згадати колись головного спонсора сервісних центрів із заміни відеокарт. З моменту його першого релізу минуло вже 11 років, і оригінальний Crysis, як і раніше, є абсолютним фаворитом. Це тому, що гра була першопроходцем, що працює на неможливій швидкості 60 кадрів в секунду завдяки використанню в той час відносно нового DirectX 10 і серії методів рендерингу, які працювали з неймовірною графічною магією.

Grand Theft Auto V

Розробникам знадобилося 18 місяців, щоб п’ята частина легендарної серії GTA вийшла на ПК. Але як тільки це сталося, стало ясно, що додатковий час розробник використав для того, щоб всіх вразити. GTA V може працювати зі швидкістю 200 кадрів на секунду. Для цього потрібен оптимальній об’єм відеопам’яті (4 ГБ), але вам знадобиться прокачаний графічний процесор, якщо ви хочете насолодитися всіма спектрами графічних елементів, які містить ця версія.

The Witcher 3: Wild Hunt

Раніше друга частина The Witcher служила еталоном для комп’ютерних ігор, але зараз його грандіозне та захопливе продовження приймає естафету. Навіть через сім років після випуску The Witcher 3: Wild Hunt виглядає неймовірно. Розробники постаралися не тільки над сюжетом та геймплеєм, а ще й над графікою.

Hitman (2016)

Ця гра 2016 року з головним героєм Агентом 47 була не просто блискучим поверненням до ладу данської компанії-розробника IO Interactive, але й чудовим способом використовувати ваш ігровий комп’ютер на максимум. Ультраналаштування графіки здатні перетворити цю гру на щось справді захопливе. Це краще один раз побачити (і ще краще — пограти), ніж сто разів почути.