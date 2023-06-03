Незалежно від віку чи матеріального становища, деякі люди похилого віку заявляють, що використання програми TikTok може принести їм додаткові гроші або навіть допомогти продовжити кар’єру.

Джерело: The New York Time

Пані Крупа – інфлюенсерка на TikTok. Їй 91, вона живе в будинку для престарілих і має два мільйони підписників. Допомагає їй її онук Скайлар Крупа.

Пані Крупа, канадка, яка живе в Альберті та відома своїм шанувальникам як Джей-Дог.

“TikTok набирає популярності серед літніх користувачів, тому бренди слідкують за ними”, – сказала Мей Карвовскі, засновниця маркетингового агентства Obviously, яке об’єднує компанії з творцями контенту. Її агентство співпрацює з Amazon та іншими, щоб знайти впливових осіб TikTok старше 55 років.

Ці особи досягли успіху, ділячись життєвими уроками та модними порадами, готуючи їжу або просто спілкуючись з онуками.

“Нещодавно набули популярності старіші інфлюенсери”, — сказала пані Карвовскі.

62-річна Джимі Тан із Сан-Франциско, яка раніше працювала президенткою DKNY Jeans International, намагалась знайти керівну посаду в індустрії моди. Близько 18 місяців тому її донька, 23-річна Мія Міллер, запропонувала пані Тан поділитися своїм нарядом дня у TikTok.

Одягаючись у простий, стильний одяг пані Тан має понад 200 000 підписників у TikTok.

Робота є прибутковою, сказала пані Тан, і вона не планує найближчим часом припиняти її.

“Я точно не була повністю готова фінансово до пенсії”, — сказала вона. Окрім заощаджень на свої останні роки, пані Тан сказала, що вона платить іпотеку та навчання в коледжі для молодшої дитини.

Ось що виявила 66-річна Лінн Ямада Девіс з Холмдела, штат Нью-Джерсі. Вона почала створювати відео “Готуємо з Лінн”, щоб допомогти своєму синові, відеооператору, підтримувати свої навички оператора під час карантину через пандемію у 2020 році. Протягом шести місяців близько мільйона людей‌ стежили за її контентом, і перший спонсор зв’язався з нею.

“Нам надіслали безкоштовну фритюрницю”, — сказала пані Ямада Девіс‌‌. “Ми були такі схвильовані!”

Вона та її син зв’язалися з брендами, з якими хотіли співпрацювати, і кілька відгукнулися.

“Ми були в захваті, коли нам заплатили 5000 доларів за створення відео”, — сказала пані Ямада Девіс.

TikTok, ймовірно, продовжуватиме додавати старших користувачів і залучати спонсоровані публікації, націлені на них.

“Настав час розквіту можливостей бути творцем контенту для літніх людей”, — сказала пані Карвовскі.