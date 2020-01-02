Дослідження Імперського коледжу Лондона (Велика Британія) і Google Health показало, що штучний інтелект здатний точніше діагностувати рак грудей, ніж шість лікарів-радіологів.

Про це повідомляє журнал Nature.

В рамках дослідження штучний інтелект проаналізував майже 29 тисяч рентгенівських знімків жінок, які спостерігалися у онкологів протягом 10 останніх років.

Програма на 1,2% менше видає хибнопозитивних діагнозів (коли здається, що рак розвивається, хоча це не так) в порівнянні з одним лікарем-радіологом. Крім цього, алгоритм на 2,7% менше видавав помилково негативні результати – це випадки, коли рак вже розвивається, але його не помітили.

“Експеримент перевищив всі мої очікування. Він матиме значний вплив на якість аналізу, а також звільнить радіологів для більш важливих речей”, – заявила одна з авторів дослідження, професор Імперського коледжу Лондона Ара Дарзі.

Дослідники зазначили, що штучний інтелект, незважаючи на високу точність діагностики, не зможе замінити роботу лікарів. Штучний інтелект буде використовувати на етапі аналізу рентгенівських знімків.