24-річна Махагоні Гетер народилася з опухлою ногою, яка зараз важить близько 45 кілограмів. У намаганнях прийняти себе такою, яка вона є, дівчина перетворила рідкісне захворювання лімфатичних вузлів на особливість.

Про це повідомляє New York Post.

Американка живе з лімфедемою, хронічним захворюванням, яке спричиняє набряки лімфатичних вузлів, внаслідок чого вони не відводять рідини з організму у належний спосіб.

Для того, аби виводити зайві рідини дівчині необхідна регулярна фізіотерапія та масажі протягом усього життя. Попри те, що лімфедема вразила всю ліву частину тіла Гетер, її нога взяла на себе основний “удар” захворювання.

Мешканці Теннессі діагностували захворювання відразу після народження, а зараз воно продовжує ускладнювати її пересування: “Звичайно, це виснажує, тому що це зайві 100 фунтів. Тому, коли я кажу, що я не дуже швидка або моя мобільність обмежена, це правда”, — сказала Гетер.

В дитинстві на дівчину часто витріщалися та недоброзичливо висловлювалися щодо її зовнішності: “Я пережила дуже депресивний стан, тому що ти маленька дитина, і на тебе дивляться купа дорослих. У дитинстві я ніколи не почувалася гарною. Я почувалася потворною, як виродок природи, і стільки разів плакала наодинці”, — додала Гетер.

Багато лікарів пропонували дівчині операцію, проте немає гарантії, що це повністю позбавить від набряку, тому Гетер відмовилася. Вона вирішила, що її єдиний шлях — прийняти себе такою, якою вона є.

Гетер працювала в Walmart, коли до неї підійшов фотограф і попросив її сфотографувати. Спочатку вона вагалася, але врешті-решт погодилася на фото. Саме це вплинуло на початок її модельної кар’єри.

“Здебільшого я отримала багато позитивних відгуків, і мені найбільше подобається те, що це допомагає людям, які також відчувають приниження”, — сказала вона.